S přibývajícími informacemi o zásahu proti střelci v Texasu sílí kritika policie

Uvalde (USA) - Bezpečnostní složky v Texasu čelí sílící kritice a otázkám kvůli způsobu, jakým v úterý zasahovaly proti střelci na základní škole v městečku Uvalde i proti blízkým obětí, kteří je na místě činu prosili o rychlou intervenci. Pochybnosti o efektivitě zásahu nerozptýlila ani čtvrteční tisková konference bezpečnostních činitelů, která potvrdila, že mezi příjezdem střelce ke škole a jeho zabitím uplynulo 90 minut. Mluvčí texaského ministerstva veřejné bezpečnosti vysvětloval opatrnost policistů tím, že "mohli být postřeleni".

K incidentu, při němž 18letý útočník postřílel dvě učitelky a 19 dětí ve věku okolo deseti let, úřady podle amerických médií poskytují značně nejasné a někdy si protiřečící informace. Při čtvrteční tiskové konferenci činitelé převážně ignorovali otázky, proč policie nebyla schopná řádění střelce zastavit dříve, píše agentura AP. Většina incidentů s "aktivním střelcem" ve Spojených státech podle expertů končí do několika minut.

"Čekat hodinu je nechutné," řekl televizi NBC News Sean Burke, předseda organizace School Safety Advocacy Council, která radí školským obvodům, jak reagovat na případný střelecký útok. "Jestli se ukáže, že je to pravda, tak je to nechutná skutečnost," dodal.

Necelé tři dny po krveprolití je jasné, že jeden z nejhorších případů střelby na amerických školách začal v úterý těsně před 11:30 místního času (18:30 SELČ), když pachatel identifikovaný jako Salvador Ramos u školy naboural v autě a záhy začal střílet. Úřady původně uváděly, že jej konfrontoval pracovník zodpovídající za bezpečnost školy, podle nové verze ale k ničemu takovému nedošlo. "Vešel dovnitř bez překážek," řekl o střelci na tiskové konferenci Victor Escalon z ministerstva veřejné bezpečnosti.

Až poté, konkrétně v 11:44, na místo dorazili první policisté, uvádí časová osa sestavená deníkem The Washington Post (WP). Ramos údajně na policisty střílel a zavřel se ve dvojici interně propojených tříd, kde začal zabíjet. Všech 21 obětí zřejmě zastřelil na tomto místě. Bezpečnostní složky tam pronikly až těsně před 13:00, po příjezdu posil z pohraniční stráže, načež útočníka zabily.

Co přesně se dělo během onoho více než hodinového intervalu, není jasné. Ze školy skrze okna prchaly děti, píše deník The New York Times, zatímco se u areálu tvořil dav lidí. Byli v něm i rodiče žáků, kteří podle výpovědí prosili policii, aby zasáhla, a dokonce uvažovali o tom, že do školy vtrhnou sami. Vypjaté okamžiky podle WP dokumentuje video, v němž jistý muž obviňuje policii, že jen "postává venku".

Někteří rodiče údajně skončili ve vazbě. Desirae Garzaová vypověděla, že jeho bratrovi Angelovi, jehož desetiletá nevlastní dcera je jedním ze zastřelených dětí, strážník nasadil pouta, když se rozběhl ke škole. Matka dvou žáků Angeli Rose Gomezová řekla deníku The Wall Street Journal, že dopadla podobně. "Policie nic nedělala," uvedla.

Mluvčí texaského ministerstva veřejné bezpečnosti Chris Olivarez ve vysílání televize CNN hájil postup policie s tím, že ve škole zasahovalo několik strážníků, kteří byli pod palbou a zároveň přivolávali posily. "Jedna věc, kterou Američané musí pochopit je, že strážníci vstupují do té budovy a neví, kde se střelec nachází. Slyší výstřely, dostávají výstřely. V tu chvíli, pokud by postupovali dál, aniž by věděli, kde podezřelý je, mohli být postřeleni, mohli být zabiti," řekl Olivarez.

Sám přitom potvrdil, že policejní instrukce ukládají strážníkům v podobných situacích co nejrychleji střelce zneškodnit. Zda by ráznější zásah v tomto případě zachránil životy, není zjevné, neboť podle informací listu NYT většina, možná všechny oběti zemřely v prvních minutách po vstupu střelce do budovy. Televize MSNBC nicméně upozornila, že v místnosti s mrtvými dětmi byla nalezena i krvácející dívka, která zahynula po transportu do nemocnice.

Po důkladném vyšetření policejního zásahu nyní volá kongresman Demokratické strany z Texasu Joaquin Castro, který se v této věci obrátil na Federální úřad pro vyšetřování (FBI). "Vyzývám FBI, aby maximálně využila svých pravomocí a vypracovala plnohodnotnou zprávu," uvedl. Otázkám v tomto směru bude jistě čelit i texaský guvernér Greg Abbott, až v Uvalde vystoupí na tiskové konferenci ohlášené na dnešní odpoledne.