Praha - Projekční společnost Pontex dokončuje projekt podepření uzavřeného mostu nad stanicí metra Vltavská. Hotový by měl být do dnešních 14:00, poté pracovníci stavební společnosti Hochtief stavbu oplotí a později odpoledne začnou pod most navážet beton, ze kterého vytvoří podkladovou desku pro ocelové podpěry. ČTK to sdělil mluvčí Hochtief Michal Talián. Most je uzavřen od půlnoci z úterý na středu v důsledku havarijního stavu, nejezdí pod ním ani tramvaje.

Technická správa komunikací (TSK) ve středu podepsala s firmou Hochtief smlouvu na podepření mostu, podle Taliána bezprostředně poté začala firma Pontex pracovat na projektu, bez kterého nelze začít stavět. Hochtief si ve středu převzal staveniště a nyní připravuje materiál pro stavbu, který postupně bude k mostu navážet.

Po odevzdání projektu dnes odpoledne podle Taliána firma jako první krok oplotí staveniště. "Podle informací, které mám, by se někdy později odpoledne, to znamená kolem páté nebo šesté, měl začít navážet beton," uvedl dále mluvčí. Bude sloužit k vybetonování monolitové podkladové desky pod mostem, na kterou se v pátek dovezou panely. Na ty se poté osadí čtyři ocelové podpěry, které konstrukci stabilizují. "Každá z těchto čtyř nohou se bude skládat ze čtyř ocelových stojek," doplnil Talián.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu podle TSK zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.

Podle mluvčího Taliána je informace TSK, že by práce mohly být hotové zhruba za týden, reálná. Řešení podle něj není nijak technicky či stavebně složité, náročná je spíše rychlost, kterou musela firma stavbu připravit, sehnat materiál a podobně. "Myslím ale, že pokud nedojde k žádnému zásadnímu zádrhelu, tak by ten týden asi měl být odpovídající," řekl Talián. Dodal, že na každé stavbě se nicméně může přihodit něco, co harmonogram změní.

TSK ve středu uvedla, že plánuje most z důvodu rozsahu poškození zbourat, protože je to ekonomicky výhodnější než oprava, která už do dokonalého stavu ani nemusí být možná. Zbourá se i paralelní most, po kterém jezdí auta ve směru do centra. TSK nyní vypíše zakázku na projektanta, bourání a stavba je nicméně reálná až v řádu let.

Přes Hlávkův most, na který poškozená konstrukce navazuje, přejede podle ročenky TSK za rok 2017 v obou směrech 70.800 aut denně. Z nich Argentinskou ulicí projíždí každodenně 44.800 vozů a po nábřeží 20.500. Zbylých 5500 aut pak míří do nebo z Bubenské ulice.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.