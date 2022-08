S požárem v Hřensku opět pomohou letadla z Itálie, švédská odletí

Hřensko (Děčínsko) - Do Česka dnes přiletí z Itálie dvě letadla Canadair, aby pomohla s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Kolem poledne dorazí na letiště Vodochody. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Kdy se letouny, které dokážou nabírat vodu z vodní hladiny a pojmou až 6000 litrů vody, zapojí do hasebních prací, zatím Kavka neoznámil. Canadairy nahradí dva švédské letouny Air Tractor, které dorazily před týdnem a dnes odletí. V Českém Švýcarsku italská letadla zasahovala už minulý týden ve čtvrtek a podle hasičů byla výraznou pomocí. Pak se vrátila do Itálie, kde také vypukl požár.

"Požádali jsme o pomoc a Itálie nám opět letadla nabídla," uvedl Kavka. Zda se podařilo všechna ohniska v Itálii uhasit, není jasné. Stále tam však hrozí riziko vzniku dalších požárů. Mluvčí doplnil, že letouny budou v Českém Švýcarsku zasahovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Italská letadla po jejich odletu před týdnem nahradily letouny ze Švédska, které také nabírají vodu přímo z vodní hladiny. Uzavřeno tak od minulého týdne zůstává jezero Milada u Ústí nad Labem, kde vodu nejprve čerpaly italské speciály a teď ji tam čerpala švédská letadla. Stroje Air Tractor ze Švédska, které dnes odlétají, dokážou pojmout 3000 litrů vody, tedy o polovinu méně než letouny Canadair.

U rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko zasahuje také několik helikoptér, dvě policejní, dvě armádní a dvě ze Slovenska. S hašením pomáhal i vrtulník Black Hawk z Polska. Nasazeny jsou i české antonovy, ty ale například ve čtvrtek hasit nepomáhaly.

Na místě je už desátý den tým slovenských hasičů, aktivně se podílí na zásahu v rezervaci na Děčínsku. Kvůli přetrvávající potřebě hasičů ze Slovenska se tým vystřídá s další skupinou tuto sobotu. "Z české strany jsme byli zároveň požádáni o čtvrtou nádrž fireflex, kterou do zasažené lokality přivezou střídající hasiči," uvedli slovenští hasiči na facebooku. Kavka na dotaz ČTK uvedl, že jeden ze slovenských vrtulníků v sobotu poletí na pravidelný servis, zasahovat bude dál slovenský Black Hawk.

Požár v národním parku zasáhl plochu o velikosti asi 1060 hektarů, hasičům se ji podařilo do čtvrtka zmenšit asi na 440 hektarů. Na místě je 1000 zasahujících záchranářů, pomáhá také policie a zdravotníci.

Podle údajů italské civilní ochrany oba canadairy nalétaly nad českým územím 16 hodin a provedly 43 shozů. Na oblast postiženou požárem v Českém Švýcarsku vypustily 258.000 litrů vody.

Letouny z Itálie vyrobila kanadská firma Canadair cíleně k hašení požárů. Nejde tak o přestavbu běžného typu letadla. Konstruktéři canadairy navrhli jako létající čluny s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem. Tato letadla tak mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu.

Piloti naplňují trupové nádrže o objemu přes 6000 litrů při letu těsně nad hladinou. K úplnému naplnění stačí asi kilometr a půl dlouhý úsek. Výrobce uvádí, že Canadair CL-415 je schopný za hodinu uskutečnit až 12 odhozů vody. Záleží však na vzdálenosti požáru a místa, kde se voda nabírá. Vzdálenost jezera Milada od Hřenska je asi 30 kilometrů.

Itálie patří k největším provozovatelům canadairů v Evropě. Má jich téměř dvě desítky, podobně jako Španělsko nebo Řecko.