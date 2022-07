S požárem v Hřensku dnes bojuje 700 hasičů, pět letadel a osm vrtulníků

Hřensko (Děčínsko) - S požárem V Národním parku České Švýcarsko dnes bojuje celkem asi 700 hasičů. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky. Hasit plameny bude pomáhat pět letadel a osm vrtulníků. Na ranním briefingu to uvedl mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan. Dosud v Hřensku zasahovalo průměrně přes 400 hasičů. Požár v Českém Švýcarsku pokračuje sedmým dnem.

Hasiči se podle Marvana rozhodli využít deště a přejit z požární obrany do útoku, jak hasiči již dříve avizovali. "Zatím tady prší spíše symbolicky," připustil mluvčí. Na zásah letecké techniky by to podle něj nemělo mít vliv. S požárem budou bojovat tři české Antonovy a dvě letadla Air Tractor ze Švédska, létat by měla začít kolem 10:00. Osm vrtulníků má začít hasit kolem 9:00. V okolí Hřenska by podle předpovědi do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů srážek, spíše však méně.

Problematickými oblastmi jsou Hluboký Důl, Větrovec a roh Hřenska ke státní hranici. "Tam dál intenzivně pokračují práce," uvedl Marvan. Z obrany proti šíření požáru se dnes hasiči chtějí vydat přímo do ohnisek. "Požární ochrana - tam chráníme nezasažené části toho parku a hlavně objekty lidské. Co se týče útoku, tam jdeme aktivně do ohnisek, budeme prolévat a rozhrabávat tak, aby tam nová ohniska nevznikala," přiblížil Marvan.

Ředitel správy národního parku Pavel Benda v České televizi zdůraznil, že turistická návštěvnost je pro region klíčová. Až se požár podaří uhasit, začne správa procházet turistické cesty a stezky, zaznamená jejich poškození a začne je opravovat. Soustředit se hodlá na stabilitu stromů a skalních objektů. "Zřejmě některé stezky by mohly být bez problémů nebo velmi rychle zprůchodněny, u některých to bude běh na delší trať," řekl Benda. Za prioritu označil soutěsky a přístup na Pravčickou bránu.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.