S požárem u Bordeaux bojuje 1100 hasičů, stále ho nemají pod kontrolou

Paříž - Lesní požár u francouzského Bordeaux, který se rozhořel v úterý odpoledne, už pohltil 6800 hektarů vegetace a nadále se rozšiřuje. S plameny bojuje 1100 hasičů, oheň ale stále ještě nemají pod kontrolou a na jihozápad Francie míří proto další posily. Do departementu Gironde se dnes chystá také premiérka Élisabeth Borneová a ministr vnitra Gérald Darmanin, uvedla agentura AFP a stanice BFM TV.

Fotogalerie

Vzrostl také počet evakuovaných o dalších 2000 na 10.000 lidí. Uzavřená je nadále dálnice A63 mezi Bayonne a Bordeaux v obou směrech, dým z požáru tam snižuje viditelnost.

Hasiče podle jejich velitelů čekají těžké dny, o ohni mluví jako o "příšeře". Požár takového rozsahu, který by se šířil tak rychle, většina z nich v životě nezažila, uvedl jejich mluvčí. Ve Francii by nejméně do soboty měly panovat vysoké teploty až 39 stupňů Celsia a nárazový vítr.

Ministr Darmanin ve středu večer naznačil, že oheň nejspíš někdo založil úmyslně.

Požár v Maine-et-Loire na severu Francie se hasičům již podařilo dostat pod kontrolu, ale stovky jich zůstávají na místě, dohašují a střeží oblast.