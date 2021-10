S postupujícím podzimem se bude ochlazovat, srážek bude jen málo

Praha - Teploty přes den v nynějším týdnu budou stoupat k 15 stupňům Celsia, srážek meteorologové očekávají jen málo. Z dalších týdnů bude pravděpodobně relativně nejchladnější a nejdeštivější ten od 8. listopadu, vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty by v příštích čtyřech týdnech měly postupně klesat, jak je to pro přelom října a listopadu obvyklé. Srážek se čeká podprůměrné množství.

V noci může v tomto týdnu mrznout, zejména při uklidnění větru, od soboty už meteorologové předpovídají noční minima nad bodem mrazu. Denní maxima se v tomto týdnu budou držet většinou mezi deseti a 15 stupni Celsia. Slabě pršet by mohlo jen v úterý.

"S pokračujícím podzimem budou průměrné týdenní teploty postupně klesat, ale většinou by se měly pohybovat v mezích hodnot běžných pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ v měsíčním výhledu. Týdenní průměr maximálních teplot se tak postupně sníží z 12 stupňů Celsia v nynějším týdnu na šest stupňů po polovině listopadu. Týden od 8. listopadu by měl být nejchladnější v porovnání s dlouhodobým průměrem. "Období od 25. října do 21. listopadu 2021 bude na našem území jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné," doplnil ČHMÚ.

Velmi slabé nebo žádné srážky meteorologové očekávají v tomto i příštím týdnu. Pak by mělo pršet víc, týdenní úhrny srážek by se ale i tak měly pohybovat blízko průměru a podprůměru. "Z celého období očekáváme relativně nejvíce srážek ve druhém předpovědním týdnu (období 8. až 14. listopadu)," píše se ve výhledu.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 43 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1941 zatím nejméně napršelo v roce 1983, kdy meteorologové naměřili čtyři litry na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1998 s úhrnem 92 milimetrů.

Průměrná teplota pro období od 25. října do 21. listopadu je šest stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2013, kdy průměr činil 8,2 stupně. Zatím nejnižší průměr jeden stupeň Celsia meteorologové zaznamenali v roce 1941.

Měsíční výhled je založen na numerických předpovědních modelech a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.