Praha - S postupujícím létem se voda v některých přírodních koupalištích v Česku opět zhoršila. Zákaz koupání kvůli výskytu sinic platí na desítce míst, nově ho hygienici vyhlásili v rybnících Ředkovec na Havlíčkobrodsku a Černý na Jihlavsku, přehradě Sedlice na Pelhřimovsku a ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku. Na další desítce míst koupání nedoporučují. Navzdory přetrvávajícímu vedru a suchu si však mnohé přírodní nádrže dál drží dobrou kvalitu vody.

Na Vysočině kromě Ředkovce, Černého a Sedlic je zakázáno koupání už několik týdnů v Sykovci na Žďársku. Ve vodě tam zůstává zvýšené množství chlorofylu a sinic, z nichž se mohou uvolňovat toxiny, a při březích leží uhynulé ryby. Obdobné problémy jsou i na Pahrbku u Napajedel na Zlínsku, kde hygienici také zakázali koupání.

Z předchozích týdnů zůstává zákaz koupání v jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku, kde byly rovněž překročeny limity výskytu sinic a chlorofylu. Jejich zvýšené množství je i ve vodní nádrži Baška na Frýdecko-Místecku, kde je koupání zakázáno od počátku srpna. Poslední analýzy tam sice prokázaly mírné zlepšení vody, na zrušení zákazu to ale nestačilo. Zrušen zatím nebyl ani ve Velkém rybníce na Karlovarsku, který zamořily sinice a vodní květ.

Naopak v Brněnské přehradě se voda pomalu zlepšuje. Zatímco v červenci hygienici zakázali kvůli přemnožení sinic koupání ve všech pěti jejích koupalištích, nyní se lze ve třech koupat. Na Sokolském koupališti, v Rokli a Osadě má voda jen horší jakost, což však rekreaci nevadí. Na Kozí horce a v Rakovci je koupání stále zakázané.

V několika nádržích v ČR mají hygienici ale nově podezření na výskyt larev motolic, které mohou způsobit alergickou kožní reakci, kašel a bolesti břicha - cerkáriovou dermatitidu. Její příznaky se například objevily u několika dětí po koupání v Kolovském rybníce u Karlových Varů. S ohledem na množství sinic ve vodě a přítomnost cerkárií je nevhodná voda ke koupání i v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku a zdravotní riziko ze stejného důvodu hrozí i v rybníku Vajsplachy ve Vrchlabí.

Masivní výskyt sinic a chlorofylu spojený s vodním květem pak je důvodem, proč není voda vhodná ke koupání například v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku nebo v přírodní nádrži v Dolcích u Trutnova. Hygienici nedoporučují koupání ani v Tyršově koupališti v Rakovníku, na Plumlovské přehradě na Prostějovsku, v rybníku Valcha na Klatovsku nebo v přehradě České údolí u Plzně. Nevhodný ke koupání je i rybník v autokempu v Sedmihorkách na Semilsku.

Výskyt škodlivých sinic si mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.