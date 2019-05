S Plzní a s Jabloncem to byly klíčové zápasy, řekl Hušbauer

Praha - Druhý ligový titul s pražskou Slavií a celkově třetí v kariéře vybojoval fotbalový záložník Josef Hušbauer. Červenobílí se primátu dočkali po bezbrankové remíze v Ostravě ve čtvrtém kole nadstavbové části. Za rozhodující momenty v boji o prvenství označil Hušbauer vítězné zápasy v nadstavbě s Plzní a s Jabloncem.

"Všichni věděli, že když je zvládneme, tak budeme hodně blízko. S Plzní i s Jabloncem, kdy jsme dali gól ke konci, to byly dva klíčové okamžiky z konce sezony," řekl novinářům devětadvacetiletý Hušbauer, který první titul oslavil se Spartou v roce 2014 a další se Slavií o tři roky později.

Díky výhře 3:1 nad plzeňskou Viktorií navýšili Pražané náskok v čele skupiny o titul na pět bodů. Plzeň se poté po triumfu 4:0 nad Spartou opět přiblížila na dostřel, ale svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského otočili v minulém kole duel s Jabloncem (2:1) a drama v boji o ligový primát nepřipustili.

Na hřišti Baníku stačila Slavii k titulu bez ohledu na výsledek Plzně remíza. "Pocity jsou skvělé. Zvládli jsme to kolo před koncem, což jsme chtěli. Všichni jsme věděli, o co hrajeme, že nám sice stačil bod, ale na ten jsme nehráli. Chtěli jsme rozhodnout co nejdřív, abychom byli víc v klidu. Bohužel gól jsme nedali. Ve druhé půli to bylo nervóznější a ještě jsme ke konci mohli dostat gól, když Kuzmanovič vystřelil," uvedl Hušbauer.

Při střele srbského útočníka mu zatrnulo. "Máme většinou smůlu, že co střela, to gól. Říkal jsme si, ať to hlavně netrefí. Trefil to hezky doprostřed brány a Koli (gólman Kolář) nás podržel," prohlásil Hušbauer.

S oslavami to slávisté nebudou přehánět. Už ve středu je čeká repríza souboje s Baníkem, tentokrát ve finále domácího poháru. "Už jsme se o tom bavili předtím, že kdyby to tady vyšlo, tak oslavy budou mírné. Hrajeme ve středu a hned v neděli. Chceme tu sezonu dohrát s dobrým pocitem a věřím, že oslavy budou až po neděli se Spartou," konstatoval Hušbauer.

Slavia má na dosah zisk double. "Byl to náš cíl už před sezonou. Titul jsme udělali. Teď už jenom pohár. Jsme ve finále, je to poslední krok," řekl nejlepší střelec sezony 2013/2014.