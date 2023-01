S Pelém se přišlo rozloučit přes 230 tisíc lidí včetně prezidenta Luly

Santos (Brazílie) - Více než 230 tisíc lidí včetně nového prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy se za posledních 24 hodin přišlo v Santosu rozloučit s legendárním fotbalistou Pelém. Uvedl to bývalý klub slavného hráče FC Santos, na jehož stadionu byla od pondělí rakev s tělem jediného trojnásobného mistra světa vystavena. Dnes odpoledne byla poté převezena na místo Pelého posledního odpočinku.

Lula, který se stal znovu prezidentem země po složení přísahy teprve v neděli, přiletěl do Santosu dnes ráno helikoptérou. Poté se vydal doprostřed stadionu k Pelého rakvi, pokryté brazilskou vlajkou.

Kondolovat přijel také předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino, který již v pondělí řekl, že FIFA požádá všech 211 členských asociací, aby ve svých zemích pojmenovaly po Pelém stadion. Dnes vzbudil dvaapadesátiletý funkcionář rozruch tím, že si nedaleko rakve legendárního útočníka udělal selfie s Pelého někdejším klubovým i reprezentačním spoluhráčem Limou.

Dorazil i Pelého přítel a další bývalý spoluhráč ze Santosu Manoel Maria. "Kdybych měl všechno bohatství na světě, nikdy bych nebyl schopný splatit to, co udělal pro mě a mou rodinu. Byl to stejně skvělý člověk jako hráč, nejlepší všech dob. Jeho odkaz nás všechny přežije. Dokazuje to dlouhá fronta lidí všeho věku," poukázal Maria na skutečnost, že lidé museli čekat až tři hodiny, než se s Pelém mohli rozloučit.

Zástupci Fotbalové asociace ČR (FAČR) se do Brazílie nevydali, zaslali kondolence. Na akci bylo akreditováno více než 5000 novinářů z celého světa.

Po pietě na stadionu se procesí s rakví vydalo na cestu městem a na unikátní vertikální hřbitov Memorial Necrópole Ecumenica, kde bude Pelé v devátém patře za přítomnosti rodiny pohřben. Místo jeho posledního odpočinku se stejně jako výkony slavného Brazilce dostalo do Guinessovy knihy rekordů. Oficiálně jde o nejvyšší hřbitov na světě. Procesí minulo i dům, v němž žije Pelého stoletá matka Celeste. Podle brazilských médií je dlouhodobě upoutána na lůžko a není při smyslech.

Rakev dopravil na místo posledního odpočinku hasičský vůz. Při příjezdu na hřbitov kapely hrály oficiální hymnu FC Santos a katolický chorál. Než dorazila vlastní rakev, zpívali přítomní lidé Pelého oblíbené písně ve stylu samby.

Ještě před cestou na hřbitov byla v blízkém katolickém kostele za fotbalovou legendu odsloužena mše. Státní policie k zajištění pořádku zahájila speciální operaci "Král Pelé".

Jedna z nejslavnějších postav světového sportu zemřela ve čtvrtek v 82 letech na selhání orgánů po boji s rakovinou. Brazilská vláda po jeho skonu vyhlásila tři dny státního smutku.

Z Pelého krypty je symbolicky výhled na Estádio Urbano Caldeira, stadion klubu FC Santos. Jeho dres fenomenální kanonýr oblékal v letech 1956 a 1974 a vstřelil v něm většinu ze svých 1281 gólů. Za reprezentaci odehrál 92 zápasů a zaznamenal 77 branek. Až do prosince byl historicky nejlepším střelcem národního týmu, než ho na mistrovství světa v Kataru dorovnal útočník Neymar.