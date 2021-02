S omezeními musíme počítat i pro příští sezonu, říká Král

Praha - Hokej poznamenala pandemie koronaviru na dlouhou dobu, říká prezident svazu Tomáš Král. V současnosti je velkým problémem neustálá nejistota, kdy se situace vrátí k normálu, nebo se mu alespoň přiblíží. "Všichni jsme si hodně slibovali od vývoje vakcín a očkování, bohužel se nevyvíjí tak, jak jsme očekávali a jak by bylo třeba. Pokud se situace nějak zásadně nezlepší, s omezeními musíme počítat i pro příští sezonu. Hokej určitě neskončí, stojí před ním však spousta problémů," uvedl Král.

Ekonomické dopady na hokej jsou nadále obrovské. "Celková čísla budeme znát až po sezoně. Vloni, kdy se podařilo sehrát alespoň základní část, vyčíslily kluby nejvyšších soutěží propad příjmů na téměř půl miliardy korun. Letos bude určitě ještě výrazně vyšší. V pokladnách budou chybět peníze ze vstupného, vždyť v posledním ročníku přišly na zápasy základní části poprvé v historii více než dva miliony diváků," připomněl Král.

Velmi tvrdě byl postižen amatérský hokej, zejména mládežnický, který se úplně zastavil. "Nejde jen o výchovu reprezentantů, ale o zdraví a životní styl mladé generace vůbec. Mládežnický sport se musí rozběhnout co nejdříve, nejpozději spolu se školami. Pro vládu i sportovní prostředí je to teď jednoznačná priorita," prohlásil Král.

Přestože svaz nemá zprávy o tom, že by musely končit činnost některé kluby či jejich týmy, Král se obává, že finanční situace klubů může být v příští sezoně ještě složitější. "Všechny kluby dělají, co mohou, aby se s výpadky vyrovnaly, ale zdroje nejsou nevyčerpatelné. Vyloučeno proto není, že například některé druholigové kluby nabídnou licenci a přihlásí se do nižší soutěže, kde nejsou náklady takové," uvedl šéf českého hokeje.

Extraliga se sice v září rozběhla podle plánu, ale velmi brzy začala do rozpisu soutěže zasahovat nákaza nemocí covid-19 hned v několika klubech. Zhoršená epidemiologická situace v zemi pak přinesla pozastavení extraligy od 12. října do 7. listopadu. Od té doby se hraje ve zběsilém tempu ve snaze dohnat skluz, aby se dohrála všechna utkání základní části, což se sice daří, ale stále bez diváků v ochozech.

"Myslím, že jsme se s tím (koronavirovou situací) ještě nevypořádali. Nějakým způsobem extraliga běží, ale dopady neumíme odhadnout. Od podzimu jedeme v neustálém stresu a režimu testování, což není nic příjemného. Hraje se navíc bez diváků, což je pro kluby z ekonomického hlediska obrovský problém," řekl šéf extraligy Josef Řezníček.

Důležitý byl rozjezd sezony na mezinárodní scéně, zejména poté, co bylo zrušeno loňské mistrovství světa ve Švýcarsku. I z pohledu partnerů Českého hokeje. Byť se reprezentace potýká s různými obtížemi a opatření spojená s koronavirem promlouvají mnohdy i do nominace, sezona zatím běží podle harmonogramu. Vyžaduje sice život v "bublinách", ale byly odehrány všechny tři naplánované turnaje Euro Hockey Tour, na přelomu roku se uskutečnilo také ostře sledované MS juniorů v Kanadě.

I po odebrání MS Bělorusku je tu navíc i reálná vidina obvyklého vrcholu sezony v podobě šampionátu elitní skupiny, na jehož uspořádání se připravuje na přelomu května a června Lotyšsko. "Pokračování reprezentační sezony, turnajů Euro Hockey Tour a mistrovství světa, bylo pro podporu ze strany partnerů zcela zásadní. Spolupracují s námi i v současné ekonomické situaci a ačkoli nejsem příznivcem velkých slov, jejich přístup a podpora jsou zkrátka úžasné," ocenil Král.

Jak velký dopad bude mít zastavení především mládežnických soutěží na hokejovou základnu, je těžké odhadovat. U mladých hráčů může být dlouhá pauza problematická. "To je problém celého českého sportu, hokej však má v tomto směru určitou výhodu v tradicích a popularitě odvětví. Hromadného odlivu se neobávám, bude však hodně záležet na přístupu klubů a rodičů," prohlásil Král.