Litvínov (Mostecko) - Hokejový brankář Matěj Machovský udržel podruhé v sezoně čisté konto a výrazně se podílel na výhře Sparty na ledě Litvínova. Pětadvacetiletý gólman si na severu Čech připsal celkem 33 úspěšných zákroků a nejvíce práce měl při přesilových hrách Vervy. Neinkasoval ale ani při téměř minutovém dvojnásobném oslabení Pražanů.

"Do Litvínova jako brankář nikdy nejedete odpočívat. Útok, který mají, je neskutečný. Všechny lajny umí dát gól, ale táhne je hlavně jeden útok, který to má na přesilovkách výborně sehrané. Hodně improvizují a je těžké je ubránit. Jsem rád, že jsme to dnes urvali," řekl Machovský po utkání, které Sparta vyhrála 2:0.

Oba týmy měly čtyřikrát výhodu početní výhody, výrazně nebezpečnější však byli domácí Viktor Hübl a spol. "Trenér nám říkal, abychom zůstali mimo trestnou lavici, ale bohužel se nám to nepovedlo. Jednou jsme spadli do pět na tři, ale ustáli jsme to a ubránili. Myslím si, že to rozhodlo," uvedl odchovanec Opavy Machovský.

Litvínov vstřelil za poslední tři zápasy jen jeden gól, Machovský však na domácích nepozoroval, že by se v koncovce viditelně trápili. "Abych řekl pravdu, tak to ani nevím. Já to takhle nevnímám, jdu zápas od zápasu. Každý je jiný. V každém se může někomu začít dařit a já jsem rád, že jsme to dnes s odřenýma ušima ubránili a vyhráli," řekl.

Sparta si na severu Čech připsala třetí výhru v řadě a posunula se na třetí místo tabulky. Zároveň se jí podařilo udržet Litvínov za sebou, před utkáním měly oba týmy shodně 20 bodů. "Věděli jsme, že Litvínov je za námi a kdyby vyhrál, tak nás přeskočí. Chtěli jsme to ustát a posunout se výše," řekl Machovský.

Gólman s reprezentačními zkušenostmi přišel do Sparty v létě ze zámoří a zatím se mu v novém působišti daří. "Jsem rád, že to jde. Nechci to zakřiknout, ale musím smeknout před trenérem gólmanů Péťou Přikrylem, který výborně pracuje, a tím, že přišel (trenér) Uwe Krupp, tak se změnil i přístup hráčů. I veteránů. Myslím si, že si to sedlo výborně," uvedl.

Machovský doposud odchytal všechny zápasy Sparty v sezoně, pouze v závěru duelu 8. kola proti Zlínu jej vystřídal David Honzík. Teď ale Pražany čekají včetně zápasu v Litvínově tři utkání ve čtyřech dnech a v jednom z nich by měl Honzík poprvé nastoupit od začátku.

"Sezona je dlouhá a my to teď máme nacvakané. Trenéři rozhodli, že dají příležitost Davidovi, a já jsem za to rád. Zaslouží si to, na Slavii chytá výborně," uvedl Machovský s poukazem na to, že jeho náhradník dostává šanci v první lize. Menší odpočinek uvítá. "Třetí zápas by už byl hodně," uznal.