Liberec - Ministerstvo vnitra připravilo vzorovou vyhlášku, která má samosprávám pomoci regulovat akce typu technoparty. S vyhláškou dnes v Liberci seznámili zástupci měst a obcí z celého Libereckého kraje. Seminář byl reakcí na nedávné informace o přípravě další Czarotek Free Party v regionu.

Loňské Czarotek Free Party, která se na přelomu dubna a května konala nedaleko Liberce, se podle odhadů policie zúčastnilo kolem 7000 lidí. Pět dní obtěžovala hlukem široké okolí. "Poznatky z Libereckého kraje a loňské technoparty posloužily k identifikaci nedostatků a toho, co by ten nový vzor vyhlášky měl přinášet. Jako neefektivní se ukázalo, že ty staré vyhlášky ukládají povinnosti pouze organizátorovi. Ten často není znám nebo není přítomen, nebo může být i sankcionován, ale sankce je z různých důvodů neefektivní," řekl novinářům Lubomír Janků z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Nově se tak podle něj povinnosti, a tedy i případné sankce, vztahují i na provozovatele hudebních či světelných systémů. Pokutu až 10.000 korun může ale v některých případech porušení vyhlášky dostat i běžný návštěvník akce. Obce navíc mají možnost určit místo, kde akce tohoto typu povolí, nebo naopak vymezit území, kde povolené nejsou. "Nikdo ale nechce, aby tady probíhaly nějaké policejní zákroky proti lidem, kteří tančí někde na louce," řekl Janků.

Podle krajského policejního ředitele Vladislava Husáka bude moci policie díky nové vyhlášce podstatně lépe zakročit, respektive zabránit akci v případě, že organizátor nesplní podmínky. Je ale jen na obcích, zda novou vyhlášku přijmou. V Libereckém kraji už ji na konci února přijalo liberecké zastupitelstvo. Akce typu technoparty se teď budou moci na území krajského města konat jen u rekreačního areálu ve Vesci. Už příští týden budou o nové vyhlášce jednat třeba ve Frýdlantu.

Vyhlášku zvažují také například v Hejnicích. "Bavili jsme se o tom, že ji asi vydáme. Máme vytipované místo stranou, bývalou střelnici, kde by se takové akce mohly konat. I když k nám si myslím nedojedou," řekl ČTK starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Starostové pro Liberecký kraj). Třeba v Chrastavě mají podobnou vyhlášku už od roku 2007, o rok později ji přijali v sousedním Mníšku. "Nechystáme se ji novelizovat, nám to splňuje, co potřebujeme," řekla ČTK místostarostka Mníšku Hana Čepičková (NEZ).

Ani v Chrastavě změnu vyhlášky nechystají, považují to za zbytečné. "Už loni organizátoři Czaroteku porušili vyhlášky Liberce a policie tehdy odmítla zasáhnout s tím, že se jedná jen o porušení vyhlášky. Takže jsem pesimista, kdyby došlo k něčemu teď s novou vyhláškou, tak by zase řekli (policie), že jde jen o porušení vyhlášky, tedy přestupek, a vykašlou se na to," řekl ČTK starosta Chrastavy, senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Jedinou šancí je podle něj novelizace zákona. Ta se ale nepřipravuje, potvrdil Janků. Doporučil ale obcím, aby staré vyhlášky novelizovaly.