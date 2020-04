S nemocí COVID-19 zemřelo v Česku 32 lidí, případů nákazy je 3330

Praha - Nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, si v Česku vyžádala život dalšího seniora. Počet úmrtí v nemocnicích na toto onemocnění tak stoupl na 32. Případů nákazy je k dnešnímu ránu 3330. Za úterý se zvýšil o 307. Testů bylo v úterý provedeno za jeden den dosud nejvíc, víc než 6200. Vyléčených zůstává 45. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nový zemřelý pacient se zařadil mezi úterních šest obětí nemoci. Polovina z nich byla z Prahy, po jednom z Olomouckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Ze všech 32 zemřelých tvoří téměř 90 procent senioři nad 60 let, víc než polovina úmrtí je v Praze.

Denní nárůst o 307 nemocných je druhý nejvyšší. Více pacientů přibylo jen minulý týden v pátek, konkrétně 373. Odhalených případů bývá obvykle víc, pokud se víc testuje, což se ukázalo také v úterý. Úterních 6206 testů převýšilo dosavadní denní maximum 5247 testů z minulého pátku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci řekl, že proti pondělku testů přibylo zhruba o tisíc. Celkem bylo dosud provedeno 55.017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Ve vážném stavu v nemocnici bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví k úterý 70 lidí, počet hospitalizovaných přesáhl tři stovky. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Nejvíc nemocných je v Praze, téměř 900, následuje Středočeský kraj s více než 430 nakaženými. Nejméně, kolem stovky případů, mají Královéhradecký, Jihočeský a Liberecký kraj. V hlavním městě je nákaza také nejvíce rozšířená vzhledem k počtu obyvatel. Na 100.000 lidí zde připadá víc než 60 nemocných. Naopak nejméně je to v Jihomoravském kraji, kde je na 100.000 obyvatel méně než 16 případů.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.