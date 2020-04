S nemocí covid-19 je v Česku 88 úmrtí, uzdravených je 172 lidí

Praha - Počet zemřelých s nemocí covid-19 v Česku se proti údajům z dnešního rána zvýšil o osm na 88. Uzdravených přibylo k 17:45 podle údajů ministerstva zdravotnictví 45 na 172. Celkem už bylo onemocnění covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru, potvrzeno v ČR u 4944 lidí. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva.

Čtyři z nových úmrtí jsou z dnešního dne. Tři lidé byli starší 60 let, jeden byl z Karlovarského kraje, jeden ze Středočeského kraje a jeden z jižních Čech. Zemřel také člověk mladší 49 let, byl z Moravskoslezského kraje.

Dnes zatím přibylo 122 nových případů nákazy covid-19. Bylo by to zhruba o 100 méně než v pondělí, je ale pravděpodobné, že večer se počet ještě zvýší. Ministerstvo také zatím neuvedlo, kolik bylo dnes provedeno testů. Jejich počet každým dnem roste, v pondělí jich bylo provedeno 4822, dosud nejvíc od začátku testování.

Zhruba čtvrtina ze všech nakažených je v Praze, kde ministerstvo eviduje 1234 případů. Na 100.000 lidí tak připadá v metropoli více než 90 nakažených. Následuje Olomoucký kraj s přibližně 71 případy nákazy na 100.000 obyvatel. Nejlépe jsou na tom jižních Čechy, kde na 100.000 lidí připadá necelých 20 případů.

Z Česka má nemoc 87 procent nakažených, zbylých 13 procent se nakazilo v zahraničí. V Rakousku to bylo 165 lidí, v Itálii 143, s odstupem pak následují Německo, Velká Británie, Francie a další země. Nejvíce nemocných je ve věkové skupině 45 až 54 let, a to 873. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými více než 18 procent.

V nemocnici je s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k pondělí 408 lidí, z toho 86 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 199 lidí.