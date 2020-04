S nemocí covid-19 je v Česku 67 úmrtí, uzdravilo se 96 lidí

Praha - V Česku se od dnešního rána zvýšil počet zemřelých s nemocí covid-19 o pět na 67. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví kolem 17:30 evidovalo 96, což bylo o 18 víc než ráno. Počet případů nákazy od sobotní půlnoci stoupl o 71 na 4543. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví na jeho webu. Počet testů za dnešní den zatím není známý, o víkendu ale bývá obvykle nižší než ve všední dny.

Tři z nových úmrtí jsou z dnešního dne, jde o dva seniory nad 60 let z Prahy a Olomouckého kraje a člověka do 50 let, u kterého ministerstvo kraj neuvedlo. Zbylá dvě úmrtí, která ministerstvo nově zaznamenalo, jsou z dřívější doby. Smrt člověka pod 50 let s nemocí covid-19 z Pardubického kraje, která je podle webu také z dnešního dne, byla započítána už do ranních údajů.

Počet nových případů nákazy je dnes zatím výrazně nižší než v sobotu, kdy v Česku mezi nakažené přibylo 282 lidí. V pátek ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 332 nových nemocných, nejvíce za předchozích sedm dní. V pátek však laboratoře také provedly 6889 testů, zatím nejvíc za jeden den. V sobotu bylo testů 6134, celkem zatím včetně opakovaných u stejného člověka podle údajů z dnešního rána 80.304.