Praha - Trojitým přeletem dvoumotorového letadla ve výšce 200 metrů nad střechou historické budovy Národního divadla začne páteční poslední rozloučení s hercem Luďkem Munzarem. Rozloučení s hercem, který zemřel 26. ledna ve věku 85 let, se uskuteční 1. února od 11:00 z jeviště historické budovy ND. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno od 10:30, kdy bude možné se poklonit rakvi a položit květinové dary. ČTK to dnes řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Dlouholetý člen činohry první české scény Luděk Munzar měl zálibu v létání. Byl čestným členem Aeroklubu Letňany, který mu v pátek, pokud to počasí dovolí, vzdá poctu. Během programu vystoupí Iva Janžurová, Taťjana Medvecká, Ivan Trojan, ředitel ND Jan Burian a Hradišťan Jiřího Pavlici. Program bude vysílat ČT24 v přímém přenosu.

Munzar hrál kromě divadla také v desítkách televizních filmů a seriálů a výrazně se uplatnil v rozhlase a dabingu. Režiséři, kteří s Munzarem pracovali na jeho posledních filmech, na něj vzpomínají jako na obdivuhodného chlapa a výjimečně poctivého herce i člověka. Munzar, známý nejen svou zálibou v létání, ale i v rychlých autech, patřil k nemnoha českým umělcům, kteří nepodepsali takzvanou Antichartu odsuzující prohlášení Charty 77.

Za tři dekády působení v Národním divadle vytvořil Munzar mnoho významných rolí. Ztvárňoval rovné, sympatické chlapíky, stejně jako komplikované hrdiny nebo krajně negativní typy. Byl Merkuciem v legendární inscenaci Romea a Julie z roku 1963, hrál titulní roli Shakespearova Jindřicha V., byl Mefistofelem v Goethově Faustovi. Divákům utkvěl v paměti také jako Brechtův Arturo Ui, Rejtar z Vévodkyně valdštejnských vojsk či Bláha z Našich furiantů. Za rok 2011 obdržel cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Často hrál v televizi i ve filmu, mnohdy po boku své manželky, jako tomu bylo třeba v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. K dalším jeho filmům patří Dědeček automobil, Srpnová neděle, Kočár do Vídně nebo trezorový Žert natočený podle románu Milana Kundery. Televizním divákům utkvěl Munzar především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba skláře.