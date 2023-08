S MHD v Praze jela loni víc než miliarda lidí, meziročně o 266 milionů víc

Praha - Veřejnou dopravou jela loni v Praze více než miliarda cestujících, což je meziročně asi o 265,8 milionu více. V roce 2021 ovlivnila provoz omezení proti pandemii covidu-19. Vozy pražské MHD loni najezdily na území města 206 milionů kilometrů, což bylo meziročně o 10,2 milionu kilometru víc. Nejvíce ujely autobusy, na druhém místě bylo těsně před tramvajemi metro. Celkové náklady na provoz MHD meziročně stouply asi o tři miliardy na 23,6 miliardy korun. Vyplývá to z ročenky Technické správy komunikací (TSK) pro rok 2022, kterou má ČTK k dispozici.

Největší množství kilometrů po Praze najezdily autobusy, a to 83,6 milionu. Téměř stejně pak ujely metro a tramvaje, bylo to 58,9 milionu, respektive 58 milionu kilometrů. Nejméně, a to 5,5 milionu kilometrů, najezdily vlaky, v jejichž případě šlo o meziroční pokles o 0,1 milionu kilometrů. U autobusů, metra i tramvají počty naopak oproti předloňsku vzrostly. Loni v prosinci začal z Palmovky do Miškovic jezdit trolejbus, počty cestujících v dokumentu nejsou samostatně uvedeny.

Přestože autobusy najezdily nejvíc kilometrů, lidé nejčastěji využívali metro. Vlaky podzemní dráhy svezly loni zhruba 338,14 milionu lidí, což tvoří 33,66 procenta všech cestujících. Druhým nejvyužívanějším prostředkem MHD jsou tramvaje s asi 315,44 milionu cestujících a třetí autobusy. Nejméně lidé využívali přívozy, svezlo se jimi 613.120 lidí.

Na území hlavního města bylo loni, včetně těch příměstských, 386 linek. Fungují tři linky metra, které loni doplňovalo 35 tramvajových linek, z nichž 26 bylo denních. Dále jezdilo 177 autobusových linek, z toho byl jeden trolejbus, doplňovalo je 124 příměstských autobusů. V případě metra a tramvají se počet linek meziročně nezměnil, u městských i příměstských autobusů stoupl v řádu jednotek. Do Pražské integrované dopravy (PID) bylo zapojeno rovněž 39 vlaků, sedm přívozů a lanovka na Petřín.

V případě veřejné dopravy okolo hlavního města, která spadá do PID, se zvýšil počet obcí, kam spoje PID zajíždějí, a sice z předloňských 1132 na loňských 1346. V PID bylo zahrnuto 576 železničních zastávek a jezdilo 441 příměstských a regionálních autobusových linek PID.

Vývoj dopravních výkonů na území Prahy (v milionech km)

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Metro 58,1 59,2 60,9 56,7 56,8 58,9 Tramvaje 57,9 57,7 58,5 54,4 54,1 58 Autobusy 79,6 82,1 82,5 78,4 79,3 83,6 Vlaky 5,2 5,4 5,7 5,7 5,6 5,5 Celkem 200,8 204,4 207,6 195,2 195,8 206

Zdroj: Technická správa komunikací