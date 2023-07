S Maruškou to bylo maso, řekla Vondroušová, čtvrtfinále Wimbledonu nečekala

Londýn - Kdyby někdo tenistce Markétě Vondroušové před začátkem letošního Wimbledonu řekl, že se probojuje na travnatých dvorcích v All England Clubu do čtvrtfinále, považovala by ho za blázna. Pro sokolovskou rodačku byl nečekaný a premiérový postup mezi osm nejlepších hráček v Londýně zvláštní o to víc, že dnes porazila krajanku Marii Bouzkovou (2:6, 6:4, 6:3), s níž se zná od dětství. Novinářům řekla, že si úspěchu váží i vzhledem k tomu, že před rokem touto dobou laborovala se zraněným zápěstím.

"Dnes to bylo extrémně náročné po všech stránkách, takže se mi ulevilo," uvedla Vondroušová, jejímž maximem bylo dosud ve Wimbledonu předloňské druhé kolo. "Je to neskutečné. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, odpovím mu, že se zbláznil. I kvůli tomu, jak jsem tady hrála v předchozích letech, jsem to vůbec nečekala," doplnila.

Přestože Vondroušová prohrála první set za 36 minut a přišla v něm třikrát o servis, později upravila hru a duel proti loňské čtvrtfinalistce Wimbledonu otočila. "Myslím, že Maruška hrála super. Nedala mi nic zadarmo a bylo to fakt maso. V prvním setu jsem chodila málo na síť a zezadu se to s ní skoro nedalo, protože mě hrozně mlela. Musela jsem být víc aktivní a chodit dohrávat body na síť," uvedla čtyřiadvacetiletá tenistka.

Bouzkovou porazila už ve třetím vzájemném zápase a podruhé letos. Duel byl zvláštní také proto, že se obě čtyřiadvacetileté hráčky znají od dětství. "Zápasy s krajankami bývají extrémně nepříjemné, ještě když se známe takhle odmala. Ani jedna nechtěla o to čtvrtfinále přijít. Zase ale nejsme povahy, které by tam dělaly nějaké strašné scény. Probíhalo to úplně v klidu," vyprávěla Vondroušová.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 si vybavila před novináři i jednu z vtipných vzpomínek. "Nedávno jsem viděla fotku, kdy je mi osm a Marušce devět. A ona je asi o šest hlav větší než já. Byla fakt obrovská," řekla s úsměvem Vondroušová. "Pamatuju, že jsme hrály někde na Štvanici v mladších žácích. Potom už byli v Americe, tak jsme se moc neviděly, ale máme tuhle vtipnou fotku. Navíc je tu s ní Tonda Bolardt, který je stejně starý jako ona a všichni se známe z dětských let. Dnes před zápasem říkal, že by nikdy neřekl, že tady na nás bude koukat, jak hrajeme ve čtvrtém kole a že on ještě bude v roli trenéra Marušky," doplnila Vondroušová.

Dvaačtyřicátá hráčka světa Vondroušová tak po Rusce Veronice Kuděrmětovové a Chorvatce Donně Vekičové vyřadila ve Wimbledonu třetí nasazenou hráčku. Tažení v Londýně si cenila o to víc, že vloni touto dobou nehrála po operaci zápěstí. Dostala se teprve do druhého grandslamového čtvrtfinále.

"Pořád v sobě nějakou víru mám. Po Paříži jsem hrála i finále na olympiádě a vím, že se tam můžu dostat. Samozřejmě je to po všech operacích a dalších věcech těžké. Jsou tam pochybnosti, zda se dostanu tam, kde jsem byla, a jestli ta hra bude stejná. Je ale super, že to je zpátky a jsem za to vděčná," líčila.

Ve čtvrtfinále narazí na světovou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou. Ve dvouhře se s ní utká poprvé. "Hrály jsme proti sobě jen debla v Indian Wells. Ani jsme spolu moc netrénovaly. Vím ale, že hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné. V té poslední osmičce už jde ale o vše a každá z nás do toho půjdeme po hlavě. Uvidíme, co se bude dít," dodala Vondroušová.