S likvidačními pracemi po tornádu bude moci vypomoct až 1000 vojáků

Praha - S likvidačními pracemi v obcích poničených tornádem a vichřicí v Jihomoravském a Ústeckém kraji může vypomoct až 1000 vojáků s potřebnou technikou. Na zasedání to schválila vláda, informoval na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Nařízení kabinetu platí do konce srpna. Dosud se armáda mohla zapojit pouze do záchranných prací, část ze zmíněné tisícovky vojáků se na nich podílí.

Zatímco nasazení do záchranných prací je legislativně ukotveno zákony o integrovaném záchranném systému a o ozbrojených silách a schvaluje ho náčelník generálního štábu na základě žádosti hasičů nebo kraje, pomoc vojáků při likvidaci následků pohromy musela odsouhlasit vláda.

"Vláda schválila nařízení umožňující v případě požadavku ze strany kraje či integrovaného záchranného systému zintenzivnit nasazení armády při likvidaci následků tornáda a vichřice. Už nyní máme nasazeno na jižní Moravě přes 200 vojáků, nově to může být až 1000 vojáků s potřebnou technikou," uvedl Metnar.

Bouře před týdnem nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Poničily zhruba 1200 domů. Způsobily miliardové škody na majetku kraje i lidí. Vyžádaly si šest lidských životů a desítky zraněných. Vichřice také zničila obec Stebno v Ústeckém kraji.