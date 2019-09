S Kosovem i se Srbskem máme korektní vztahy, uvedl Petříček

Bělehrad/Praha - S Kosovem máme korektní vztahy, stejně jako se Srbskem, napsal ČTK v reakci na výrok prezidenta Miloše Zemana ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Připomněl, že Česká republika uznala Kosovo a je mezi zhruba stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti je podle Petříčka především začlenit země západního Balkánu do Evropské unie, pokud splní potřebné podmínky. Zeman v úterý v Bělehradu podle agentury AP řekl srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo.

"Česko Kosovo uznalo v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka, máme s ním korektní vztahy, stejně jako se Srbskem. Jsme mezi cca stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti a míru je především integrovat západní Balkán do EU, pokud země splní všechny potřebné podmínky. Rozšíření je rovněž priorita i české zahraniční politiky," napsal Petříček. V nadsázce uvedl, že prezident je asi fanouškem české fotbalové reprezentace a že sobotní výsledek kvalifikace jeho osobně také mrzí. Česko prohrálo v kvalifikaci o mistrovství Evropy v Prištině 1:2.

Ministr v červnu po jednání s kosovským protějškem Behxhetem Pacollim podpořil evropské ambice Kosova i dalších západobalkánských zemí. Zároveň však vyjádřil znepokojení nad stagnací dialogu mezi Kosovem a Srbskem, což blokuje přístupová vyjednávání obou zemí. Kritizoval také kosovská cla na dovoz srbského zboží.

Člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Mihola (KDU-ČSL) na facebooku napsal, že by ani prezident neměl své sympatie či antipatie tímto způsobem vyjadřovat do médií. "Historicky vývoj na Balkáně, a platí to i pro posledních třicet let, je tak složitý, že každá zkratkovitost a rezolutní tvrzení vede akorát ke zmatku a vyvolává další napětí. Státník musí být také diplomat, schopný tupit hrany a spojovat," poznamenal bývalý lidovecký místopředseda. "Je třeba respektovat i jiné pohledy a naslouchat argumentům a novým informacím," doplnil.

Další člen výboru a předseda STAN Vít Rakušan na dotaz ČTK napsal, že nejde o Zemanův první mezinárodní přešlap. "Kdybych chtěl být drsný, tak řeknu, ať si na letištní ploše mumlá, co chce. Zahraniční politiku a její směr určuje vláda a zahraniční směřování ČR je jedno z mála témat, ve kterém bych s touto vládou souhlasil," uvedl.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

AP: Zeman po příletu do Srbska řekl Vučičovi, že nemá rád Kosovo

Bělehrad - Miloš Zeman dnes v Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. Informovala o tom agentura AP a výrok zaznamenala i srbská média. Zemanův mluvčí uvedl, že prezidentův postoj ke Kosovu je kritický. Zeman přiletěl do Srbska na třídenní návštěvu a jeho srbský protějšek Aleksandar Vučić ho přivítal hned na letišti. České televizi Barrandov před odletem Zeman řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

"Mám rád Srbsko a Srby," řekl Zeman podle agentury AP anglicky svému hostiteli. Pak tlumenějším hlasem dodal: "A nemám rád Kosovo." Prezident Vučić mu vzápětí poděkoval.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda může prezidentův výrok potvrdit, uvedl, že "názor pana prezidenta na Kosovo je dlouhodobě kritický a názor na Srbsko dlouhodobě pozitivní".

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který Zemana v Srbsku doprovází, řekl, že výrok o Kosovu neslyšel a komentovat ho nebude. Připomněl pouze, že Kosovo uznala na jaře 2008 vláda Mirka Topolánka a "toto rozhodnutí platí, jakkoliv si o něm můžeme myslet svoje".

Kriticky se Zeman ke Kosovu vyjádřil i v rozhovoru pro TV Barrandov před cestou do Bělehradu. "Srbsko má konflikty s Kosovem a já nezastávám názor, že by Kosovo bylo demokratický stát," řekl prezident. "Nyní se mohu odvolat na rozhodnutí haagského tribunálu, které označilo kosovského premiéra (Ramushe Haradinaje) za válečného zločince," doplnil. Zvláštní tribunál v nizozemském Haagu ale ještě v této věci nerozhodl. Haradinaj byl zatím pro podezření ze zločinů za války v Kosovu v letech 1998 a 1999 k tribunálu pouze předvolán; po předvolání podal demisi.

Český prezident také v rozhovoru před odletem podpořil české fotbalové fanoušky, kteří byli minulý týden v Kosovu zadrženi policií před utkáním Kosovo-ČR v kvalifikaci mistrovství Evropy. Skupina osmi Čechů u sebe měla mimo jiné dron a transparent s nápisem "Kosovo je Srbsko". "Nevím, jestli ten dron vzlétl. Nicméně byl to dobrý úmysl a já proti tomu nic nemám," řekl Zeman. Zmíněná skupina měla u sebe podle mluvčího Fotbalové asociace ČR Michala Jurmana také pyrotechniku a nože; po výslechu byli Češi s pokutou propuštěni.

Zeman se ke Kosovu vyjádřil v minulosti několikrát. Například v březnu 2017 při návštěvě Chorvatska řekl, že je pro euroatlantickou integraci na Balkánu, ale bez Kosova. V dubnu 2015 v rozhovoru pro srbský deník Večernje novosti uvedl, že uznání nezávislosti Kosova otevřelo Pandořinu skříňku a zahájilo nebezpečný proces překreslování hranic na celém světě. Zeman zopakoval, že on sám nezávislost Kosova neuznal, a tehdejšího kosovského vicepremiéra Hashima Thaçiho nazval válečným zločincem.

V dubnu 2014 při návštěvě Srbska český prezident prohlásil, že vybudování samostatných ozbrojených sil Kosova by znamenalo znovu vyzbrojit členy někdejší Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), jež páchala teroristické činy. Kosovo označil za velmi podivný stát se silným vlivem narkomafií. V březnu 2014 řekl: "Veřejně jsem vystupoval proti odtržení Kosova, kritizoval jsem, že ČR uznala nezávislost Kosova a nyní svým způsobem sklízíme plody, které jsme zaseli. Bylo by pokrytecké tvrdit, že nezávislost Kosova je v pořádku a nezávislost Krymu je nemožná. Musíme každému měřit stejným metrem."