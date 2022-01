S koronavirem se potýkají i Sparta, Litvínov a Pardubice, mimo hru je sedm týmů

Praha - Hokejisté Sparty, Litvínova a Pardubic jsou dalšími týmy, které se potýkají s nákazou koronavirem a musejí do karantény. Za poslední týden se počet takových klubů rozrostl na šest. Jejich zástupci o rozhodnutí hygienických stanic informovali na svých webech. Podezření na onemocení covid-19 se navíc objevilo i v týmu Vítkovic, klub proto s předstihem odložil plánované páteční utkání. Dnes se odehraje jen jeden zápas 43. kola nejvyšší soutěže, v programu zůstal pouze souboj Komety Brno a Liberce. Zastavení ligy prozatím její vedení nezvažuje.

"Žádný návrh na případné přerušení soutěže dosud nepadl. Vedení extraligy i samotné kluby mají zájem pokračovat. Vedení soutěže s kluby denně komunikuje. Naopak 'zdravé' kluby se obrací na extraligu s žádostmi o vyplnění toho volna, které jim vzniklo odložením zápasů, utkáními s dalšími soupeři, co nejsou v karanténě a jež nemají ještě odehraná. Panuje oboustranná snaha odehrát pokud možno co nejvíce utkání základní části," řekl dnes ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Už během minulého týdne se nákaza nemocí covid-19 objevila postupně v Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a ve Zlíně. Již začátkem roku bojoval s koronavirem i obhájce titulu a aktuálně vedoucí tým soutěže Třinec.

Pražané byli nuceni odložit dnešní domácí utkání s Karlovými Vary a také páteční duel ve Zlíně. Severočeši nebudou tento týden hrát s Hradcem Králové, Olomoucí a Karlovými Vary a Pardubice nenastoupí proti Olomouci a Třinci.

Kádr Sparty poznamenala v uplynulých dvou vystoupeních v pátek proti Hradci Králové (4:1) a v neděli na ledě Liberce (3:4) rozsáhlá viróza. Několik hráčů nemohlo ze zdravotních důvodů do zápasu naskočit. V prvním z těchto duelů scházel ze stejných důvodů i kouč Josef Jandač. I proto hráči absolvovali po sobotních PCR testech v pondělí další vyšetření a testy napodruhé odhalily pozitivní případy.

"Je to pro nás samozřejmě komplikace, se kterou se ale musíme vypořádat. Jsme v permanentním kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, se kterou řešíme další postup. S Karlovými Vary a Zlínem budeme hledat náhradní termíny pro odehrání zápasů," uvedl sportovní ředitel klubu Petr Ton.

Litvínov se měl utkat ve středu s Hradcem Králové. Hrát ale nebude mužstvo Vervy ani v pátek v Olomouci a nový termín bude klub hledat také pro duel s Karlovými Vary, který byl naplánovaný na neděli. Pardubice měly hrát s Olomoucí dnes a v Třinci se měly představit ve čtvrtek. Vítkovice si po dohodě s Hradcem Králové odložily páteční vzájemný duel.

Nepříjemná je celá záležitost i pro Karlovy Vary. Energetici přišli kvůli odkladu duelu na Spartě a v Litvínově již o pátý zápas za necelé dva týdny. Po Třinci a Českých Budějovicích naposledy nemohli nastoupit ani v pátek na ledě Mladé Boleslavi, kam už přitom mužstvo cestovalo. Naposledy hráli svěřenci kouče Martina Pešouta o body v pátek 7. ledna v Pardubicích. Nyní by v pátek měli přivítat v západočeském derby Plzeň. Podobně jsou ale na tom aktuálně i týmy Hradce Králové a Olomouce, které také přišly o několik zápasů.

Představitelé Vítkovic na svém webu uvedli, že s ohledem na podržení na nákazu covid-19 v týmu, hráči absolvují PCR testy ve středu. "Zda bude muset vítkovický tým do karantény a zda bude nutné odkládat i další následující zápasy závisí na výsledcích," uvedli zástupci aktuálně pátého týmu soutěže. Zápas 44. kola byl již přeložen na neděli 30. ledna.

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by nemoc covid-19 zasáhla do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musejí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.