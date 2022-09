S kádrem jsme spokojeni, věřím, že se nám bude doma dařit, řekl Jágr

Kladno - Podle očekávání jen v civilu a ze střídačky vedle trenérů sledoval hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr první zápas Kladna v nové sezoně. Hrající majitel Rytířů už před jeho začátkem uvedl, že má velkou radost z toho, že se Středočeši po ročním azylu v Chomutově mohli vrátit na domácí zrekonstruovaný stadion. Věří, že se jim zde bude dařit.

"Myslím si, že si to všichni zaslouží. Chtěl bych poděkovat městu a NSA (Národní sportovní agentuře), že rekonstrukci podpořily. Věřím, že se nám tady bude dařit. Že z toho bude nedobytný hrad," řekl Jágr novinářům před zápasem.

Zopakoval, že se mu líbí, že je ČEZ stadion kombinací starého zimáku a nových arén. "Základy zůstaly stejné, je to pořád ten zimák. Ale přibyly komfortní věci, protože doba jde dopředu. Diváci žádají víc a víc. Věřím, že si přijdou na své. Všichni si přijdou na své," podotkl padesátiletý útočník.

Slavný kladenský odchovanec si dobře uvědomuje, že teď je potřeba, aby Rytíři hráli dobrý hokej a vyhrávali. Aby bylo vyprodáno stejně jako dnes proti Pardubicím.

"Musíme hrát atraktivní hokej, abychom je donutili sem chodit. Aby nám fandili. Abychom z toho udělali staré Kladno, které jsem zažil jako dítě. Kdokoliv sem přijel, věděli, že to budou mít těžké, ještě než přijeli k letišti. Osm tisíc lidí, kteří bývávali dřív, město mělo podporu. Doufám, že se k tomu vrátíme," přál si dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, který vyhrál i mistrovství světa a olympijské hry.

Jágr věří, že současný kádr v nadcházejícím extraligovém ročníku uspěje. "Jsem spokojený. Kdybych nebyl, jsem momentálně na telefonu. Našim hráčům věřím. Jedna věc je představa, druhá realita. Musíme tomu dát chvíli, až si to sedne. Pokud to nebude takové, jaké očekávám, musí přijít změny a pořád se zlepšovat. Musíme koukat do budoucnosti, dopředu," řekl Jágr s tím, Kladno udělá vše pro to, aby nenaplnilo odhady řady odborníků, kteří jej tipují za hlavního aspiranta na účast v baráži.