Plzeň - Plzeňský záložník Roman Procházka jediným gólem rozhodl prvoligový zápas s Jabloncem a tři body považoval za hodně důležité. Slovenský fotbalista přiznal, že domácí ve druhém poločase výsledek 1:0 spíše ukopali a ubránili.

"Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a velmi těžký soupeř, což se i potvrdilo. Zápas asi moc nebyl nějaký oku lahodící, ale dneska byly důležité tři body. Druhý poločas jsme to ukopali a ubránili, takže jsme spokojení," řekl Procházka novinářům po utkání 23. kola.

Těší ho, že svěřenci Pavla Vrby severočeskému soupeři v domácí soutěži částečně vrátili podzimní debakl 0:3 a minimálně do neděle bodově dotáhli vedoucí Slavii. "My jsme se o tom zápase v Jablonci trošku bavili včera, samozřejmě jsme se z něho poučili a věděli, že takový zápas nemůžeme zopakovat. Jsme rádi, že jsme to dneska zvládli vítězně," uvedl Procházka.

Ve 22. minutě se prosadil hned první střelou v utkání. Před šestnáctkou se dostal k odraženému míči a skákavým halfvolejem propálil brankáře Vlastimila Hrubého. "Byl jsem rozhodnutý, že to budu hrát na dva dotyky, takže jsem si to chtěl nejdřív přebrat. Věděl jsem, že jsem dost daleko, takže co největší silou jsem to chtěl vystřelit. Asi bylo rozhodující, že to před tím brankářem padlo a trošku se to odrazilo," popsal Procházka.

Byla to pro něj pátá ligová a celkově sedmá soutěžní branka v této sezoně. "Je to povzbuzující pro každého hráče, když dá gól. Ale já už to mnohokrát říkal a říkám znovu, že pro mě to není rozhodující. Je to asi takový bonus, ale v podstatě je mi jedno, kdo dá gól. Vždy pro mě bylo důležité vítězství, tři body a mužstvo," prohlásil devětadvacetiletý defenzivní záložník.

Aktuálně je třetím nejlepším ligovým střelcem západočeského týmu po útočnících Jeanu-Davidu Beauguelovi (11) a zraněném Michaelu Krmenčíkovi (7). "Některé góly byly i ze standardky, některé z penalty, takže bych je nepřeceňoval. Ale myslím, že při všech gólech, které jsem dal, jsme získali nějaké body. Je pro mě důležité, že takhle pomáhám mužstvu," konstatoval Procházka.

Má radost i z toho, že úřadující mistři mají po delší době trochu volnější týden. "Byl to fakt náročný měsíc, těžké zápasy a hodně cestování. Jsme rádi, že z tohoto pohledu si trošku oddychneme a budeme mít téměř týden, abychom se připravili na další zápasy, což jsme už neměli opravdu dlouho," řekl bývalý hráč Trnavy nebo Levski Sofia.

Viktoria se za týden představí ve šlágru na hřišti třetí Sparty Praha. "Je to výhoda, že se na ten zápas velmi kvalitně připravíme. Budeme mít týdenní klasický program. Bude čas si něco nacvičit a natrénovat, což jsme před těmito zápasy neměli. Je to pozitivní, ale hlavně ten odpočinek pro nás bude důležitý," dodal Procházka.