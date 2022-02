S hokejovou reprezentací už trénovali Ščotka, Smejkal a bratři Zohornové

Praha - K části hokejové reprezentace, která se dosud připravuje v Praze před cestou na olympijský turnaj do Pekingu, se připojili obránce Jan Ščotka a útočníci Jiří Smejkal a Tomáš a Hynek Zohornovi. Všichni čtyři už se také zúčastnili dnes po poledni tréninku. Večer po odehrání zápasů extraligy přibude další kvarteto hokejistů.

"Čekáme ještě na čtyři hráče z extraligy, kteří dnes hrají. U sparťanů (Vladimír Sobotka a Michal Řepík) je to jednoduché, stejně tak u pardubického Matěje Blümela z toho 'taxi squadu'," připomněl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund v on-line rozhovoru s novináři duel Sparty s Pardubicemi, který se odehraje v Praze. "Olomoucký David Krejčí hraje v Plzni, hned po zápase by se tam měl podrobit testu a má zajištěné auto, které ho přiveze za námi na hotel," dodal Zikmund.

Ve středu má do dějiště her odcestovat v souladu s původním plánem druhá hlavní skupina hráčů. "Co se týká posledního testování, tak to nás čeká dneska navečer tak, aby výsledky byly u všech známé ještě před odletem. Budeme je znát ale asi až před cestou na letiště, nebo dokonce až tam," připustil Zikmund.

Odlétá se ve středu brzy ráno dvěma lety. "Jsem určitě trochu nervózní. Teď mi zbývá poslední negativní test, co potřebuju. Do té doby se držím trošičku zpátky, ale když to vyjde, bude to určitě splněný sen a moc se na to těším," vyjádřil Smejkal smíšené pocity natěšení a nejistoty hráčů, kteří dosud neodcestovali do Pekingu.

Otevřená je navíc stále ještě situace u trojice hráčů Šimona Hrubce, Patrika Bartošáka, Michaela Špačka a asistenta Jaroslava Špačka.

"Brankáři Hrubec s Bartošákem byli na dopoledním testování, výsledky budeme znát odpoledne a projdou samozřejmě i podvečerním testováním. U nich rozhodnou výsledky těch dnešních testů. Co vím, tak oba to onemocnění prodělali, jen mají ještě hraniční výsledky testů. Olympijské limity, které jsou liberálnější než limity Českého olympijského výboru, tak oba splňují už teď v současné době," přiblížil Zikmund.

"Pokud by výsledky byly dobré, všichni věříme, že by mohli odcestovat. Pokud by nemohli letět již zítra, tak v některém z nejbližších dnů. Alespoň tomu nasvědčují naše předchozí zkušenosti s těmi hraničními hodnotami testů, které jsme získali u jiných hráčů. Podobné případy jsme tu již měli u té první skupiny a vyvíjí se to podobným směrem. Takže i kdyby nemohli odcestovat s námi, tak nám potvrdili i odborníci, že odletí v několika nejbližších dnech," dodal Zikmund.

Složitější je ale situace u útočníka Špačka s asistentem Špačkem, kteří zůstávají nadále izolovaní mimo tým. "S námi zítra určitě neodletí. Denně se testují, ale bude záležet na tom, jak se v příštích dnech budou ty výsledky vyvíjet," připustil Zikmund.

Vedle jiného jsou i kvůli tomu ve spojení generální manažer Petr Nedvěd, jenž je s částí týmu, která je ještě v Praze, s koučem Filipem Pešánem. Ten odcestoval s první skupinou do Pekingu.

"Situaci sledují, bude se čekat na výsledky testů a podle toho se musí rozhodnout, neboť s blížícím se turnajem se zkracuje lhůta, kdy je třeba se rozhodnout, protože jak na Michaela Špačka, tak i asistenta Jardu Špačka se vztahuje ten požadavek několika po sobě následujících negativních testů," připomněl Zikmund.

"Záleží i na trenérech, zda by se třeba v případě Michaela Špačka nerozhodli třeba i počkat jeden dva zápasy. Co vím, tak zatím ale nebyl nějaký hraniční termín, do kdy je třeba rozhodnout definitivně, z jejich strany stanoven," řekl Zikmund.