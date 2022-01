S hlavní částí české výpravy by na olympiádu mělo odletět sedm hokejistů

Praha - Do dějiště olympijských her v Pekingu dnes s hlavní částí české výpravy odletí sedm hokejistů a čtyři členové realizačního týmu včetně trenéra Filipa Pešána. Zbytek týmu by je měl následovat v dalších dnech, nejpozději 2. února, kdy jsou naplánované odlety dalších českých sportovců.

"I nadále platí, že se každodenně testujeme, a jakmile bude někdo moct a bude volný let, tak bychom ho teoreticky poslali do Pekingu," uvedl manažer reprezentace Jan Černý v on-line rozhovoru s novináři. Hokejisté i realizační tým totiž musí splnit před odletem předepsaný počet čtyř negativních testů na koronavirus v pěti dnech. "Jsme s Českým olympijským výborem domluveni, že vše budeme od pátku řešit, a doufáme, že hráče (do Pekingu) postupně dopravíme," řekl.

Dnes večer by, pokud se nestane nic nečekaného, měli odletět obránci Ronald Knot, Lukáš Klok, Jakub Jeřábek, David Sklenička a Libor Šulák a útočníci Tomáš Hyka s Radanem Lencem. Vedle Pešána je doplní i kustod Petr Šulan, fyzioterapeut Radovan Sakaláš a kondiční trenér Dominik Kodras.

V Praze tak nyní zůstanou brankáři Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák, obránce Vojtěch Mozík, útočník Lukáš Sedlák a cestující náhradník David Tomášek. Dnes se k týmu připojil i další forvard Michael Špaček, jenž ale zatím čeká v izolaci na hotelu na výsledky testů.

Další hokejisté se budou k týmu připravujícímu se v Praze připojovat postupně poté, co dohrají v klubech. Teoreticky až 2. února na letišti by se měli hlásit útočníci Sparty Michal Řepík a Vladimír Sobotka, David Krejčí z Olomouce a náhradník Matěj Blümel, kteří mají o den dříve ještě hrát extraligu. Vedení Třince již avizovalo, že obránce Davida Musila a Tomáše Kundrátka uvolní už před úterním utkáním.

"Hráče už nyní testujeme, hráče ze Sparty prakticky každý den, ve středu jsme testovali hráče Třince, Davida Krejčího z Olomouce i zástupce Pardubic. Snažíme se vše dělat nad rámec, abychom je měli alespoň trošku pod kontrolou," uvedl Černý.