S hašením lesních požárů v ČR by letos případně pomohly 2 pronajaté vrtulníky

Hřensko (Děčínsko) - Ministerstvo zemědělství vypíše tendr na pronájem dvou vrtulníků. Budou připraveny k zásahu u lesního požáru kdekoli v České republice, řekl v Hřensku ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Příští rok už by chtěl stát koupit vlastní techniku.

Pronájem letecké techniky je jedním z opatření po loňském požáru v národním parku České Švýcarsko, které dnes Hladík navštívil. Požár se rozšířil na plochu o rozloze 1060 hektarů a byl nejrozsáhlejším lesním požárem v ČR. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

"Na letošní sezonu si pronajme (vrtulníky) ministerstvo zemědělství za kofinancování ministerstva životního prostředí a také prostředků Evropské unie," řekl ministr Hladík. Podle něj je dlouhodobou vizí Hasičského záchranného sboru ČR pořídit vlastní techniku. "Jakým způsobem to bude zrealizováno, to je otázkou diskuse. Zda to už bude k dispozici pro příští sezonu, to teď nevíme vzhledem k dostupnosti té techniky jako takové," doplnil Hladík. Pokud by technika k dispozici nebyla, vrtulníky by si ministerstvo zemědělství pronajalo znovu, případně by prodloužilo smlouvu.

Vrtulníky by měly mít minimální kapacitu 3000 litrů. Hladík uvedl, že tendr bude evropský, dodavatel nemusí být z České republiky. Vrtulníky chce mít ministerstvo pronajaté od května do září, kdy je hlavní sezona požárů.

Ministerstvo životního prostředí dále předloží vládě materiál, který se bude týkat prevence vzniku požáru velkého rozsahu, připravenosti ČR na hašení a také navýšení počtu zaměstnanců národních parků. V národním parku České Švýcarsko je například pouze šest strážců a několik dobrovolníků. Správa jich potřebuje alespoň 16. Podle Hladíka se již letos musí stavy zvýšit o tři zaměstnance.