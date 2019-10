S Gottem se přijede rozloučit také řada německých fanoušků

Berlín (zpravodaj ČTK) - Také řada německých fanoušků a fanynek se v pátek přijede do Prahy rozloučit s Karlem Gottem. Jednou z nich bude sedmapadesátiletá Doris Gerardová, která si v práci vzala volno, aby k rakvi českého zpěváka mohla položit růži a aby Karlovi, jak o něm mluví, řekla posledních pár slov. Chce mu tak poděkovat za více než čtyři desetiletí, kdy jí přinášel radost, i za osobní setkání, při nichž ji vždy znovu okouzlil. Poprvé se tak stalo už v roce 1976, přestože tehdy Gerardová původně na Gottův koncert vůbec nechtěla.

"Jeho fanynkou jsem už 43 let. Bylo mi tehdy 14 let, když mě matka požádala, jestli bych s ní nešla na koncert, protože jí onemocněl doprovod. Nejdřív jsem vůbec nechtěla, ale pak jsem se nechala přemluvit," vzpomíná Gerardová na den, který jí do značné míry změnil život. "Karlova hudba mě totálně nadchla, dotýkala se mě," líčí.

Když koncert v západoněmeckém Krefeldu skončil, podařilo se jí získat Gottův podpis, poté co ve frontě předběhla řadu dalších čekajících. "Karel měl vždy dar se na ženy i mladé dívky podívat tak, že se jim roztřásla kolena," vzpomíná na okamžik, kdy se s ním poprvé setkala. "Od toho momentu jsem musela na každý jeho koncert," říká. V Porýní jich tehdy podle Gerardové bylo kolem tří ročně, později jezdila pětkrát až sedmkrát každý rok na jeho vystoupení do Česka. "Pak už jsem celkový počet koncertů přestala počítat," podotýká s tím, že na tom posledním byla loni v Bratislavě.

Návštěvy koncertů ženě, která dnes žije v bavorském Patersdorfu nedaleko českých hranic, ale nestačily. Angažovala se v několika německých fanklubech, z nichž jeden na internetu stále vede. Navíc Gotta opakovaně vyhledávala osobně. "Když jsem přijela do Prahy, tak jsem se u něj stavila doma a prostě zazvonila. Sice vždy říkal, že nemá čas, ale pět minut si našel prakticky pokaždé," vypráví žena, která českou hvězdu nikdy nezažila namyšlenou nebo ve špatném rozpoložení.

O to větší byl její smutek, když se minulý týden o zpěvákově smrti dozvěděla. "V první okamžik jsem tomu nechtěla vůbec věřit. Byl to šok i proto, že jsem krátce předtím přišla také o matku. Zemřela před čtyřmi týdny... a teď Karel," říká a přes slzy jen těžko hledá slova, která by popsala její pocity. "Když Karel před pár lety onemocněl rakovinou, bylo mi jasné, že to zvládne, že bude znovu zdravý. A tak to také bylo. Karel bojoval a vyhrál. Teď podruhé s diagnózou leukémie jsem si vůbec nebyla tak jistá," poznamenává. "Že to je tak vážné, ale netušil nikdo," míní.

Se zpěvákem svého srdce se do Prahy přijede rozloučit osobně. "Díky bohu jsem v práci dostala volno a můžu jet," říká vlaková průvodčí, která si chce v pátek před zhruba tříhodinovou cestou do české metropole přivstat, protože očekává, že se Gottovi přijdou poklonit i desetitisíce dalších fanoušků.

"Jako mladá žena jsem Karlovi vždy dávala růži, tak přemýšlím o tom, že mu teď dovezu růži poslední," plánuje si. "Karlovi pak řeknu: 'Je to nevyslovitelná bolest'. Ale také: 'Děkuji za neuvěřitelně krásný čas, za 43 let krásných písniček, skvělých koncertů, které jsem mohla zažít. A také díky za takového člověka, za takové přátelství, které člověk podruhé nezažije'."

Karel Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let. Jeho skon zarmoutil obrovské množství zpěvákových fanoušků nejen v Česku, ale i v jiných zemích, především na Slovensku, v Německu a v Rusku. Umělcův pohřeb se uskuteční se státními poctami včetně zádušní mše ve Svatovítské katedrále. Poslední rozloučení s Gottem pro veřejnost bude v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze, kde se očekává příchod desítek tisíc lidí. Zádušní mše následující den od 11:00 bude pro pozvané hosty.