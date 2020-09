S fotbalisty neodjedou na Slovensko Schick, Souček ani Kolář

Praha - S českou fotbalovou reprezentací kvůli koronaviru u jednoho člena širšího realizačního týmu dnes neodcestují k pátečnímu úvodnímu duelu Ligy národů na Slovensko tři hráči. Útočník Patrik Schick a záložník Tomáš Souček byli na základě rozhodnutí hygienické stanice preventivně umístěni do karantény, protože přišli do blízkého kontaktu s nakaženou osobou, byť mají negativní testy. Na žádost Slavie z preventivních důvodů nepojede do Bratislavy ani brankář Ondřej Kolář.

Národní tým po jednání vedení Fotbalové asociace ČR se zástupci tří největších českých klubů Slavie, Plzně a Sparty ještě zpřísní hygienická opatření proti šíření covidu-19. Hráči byli rozděleni do skupin a jedna z nich bude složena pouze ze slávistů. Po dohodě s epidemiology se zároveň mužstvo dnes přesune na Slovensko pozemní cestou a ne letecky, jak se plánovalo. Novináře o tom informoval tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Reprezentanti v pátek večer na Slovensku rozehrají druhý ročník Ligy národů. V pondělí je pak v Olomouci čeká zápas se Skotskem.