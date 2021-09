S doučováním by podle Pirátů a STAN mohli pomoci studenti fakult či starší žáci

Praha - S doučováním dětí ve školách poté, co byla výuka a školní docházka zásadně ovlivněna koronavirovou pandemií, by podle Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) mohli pomáhat studenti pedagogických fakult nebo i starší žáci ve školách. Na dnešní on-line tiskové konferenci to řekli místopředseda STAN Petr Gazdík a náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová (Piráti).

Strany, které v říjnových sněmovních volbách kandidují v koalici, dnes vyzvaly k řešení nerovností ve vzdělávání děkany pedagogických fakult, zřizovatele škol i ministerstvo školství. Resort už plán podzimního doučování připravil, vyčlenil na něj zhruba 250 milionů korun.

Děkani fakult by podle Gazdíka měli na bázi dobrovolnosti vyslat studenty do škol, aby ve svém volném čase nebo jako součást praktické výuky nabídli školám pomoc s doučováním. Zřizovatelé škol by pak měli apelovat na ředitele, aby přistoupili k programům, při nichž by starší žáci základních škol mohli pomáhat těm mladším. Zapojit by se podle člena sněmovního školského výboru mohly i dobrovolnické organizace.

Gazdík zároveň souhlasí s názorem ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého by se učitelé neměli snažit všechnu látku dohnat v co nejkratším čase na začátku školního roku.

Ministerstvo školství připravilo plán doučování žáků s problémy v učení po výuce na dálku, k němuž byl vytvořen též web doucovani.edu.cz. Pedagogové se mu budou věnovat mimo běžnou pracovní dobu ve škole na základě zvláštní dohody. Aktivit se budou moci účastnit vybraní žáci základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií či konzervatoří a posledních ročníků středních škol. Žáky vytipují ředitelé škol ve spolupráci s učiteli a školskými poradnami. Za hodinu doučování dostanou pedagogové do 250 korun.

Člověk v tísni společně s dalšími neziskovými organizacemi zároveň spustil web doucujte.cz. "Nabízíme metodickou podporu v doučování jednotlivých předmětů, v práci s motivací a přinášíme tipy, jak uchopit doučování individuální, ve skupině nebo na dálku," uvedla organizace v dnešní tiskové zprávě.