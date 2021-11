S dodávkami elektřiny a plynu končí Ray Energy

Praha - Po Bohemia Energy končí další dodavatel. Konec dodávek elektřiny a plynu oznámila Ray Energy, vyplývá z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat dodává firma energie téměř 3000 zákazníků.

Ray Energy je tak již několikátým dodavatelem energií, kteří od poloviny října oznámili ukončení činnosti. Po Bohemia Energy, která dodávala energie asi 900.000 klientům, skončil také Kolibřík energie s 28.000 klienty a firma A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy.

Ray Energy podle dat OTE dodávala elektřinu 2498 zákazníkům, plyn 478 odběratelům, řadí se tak mezi menší dodavatele. Oznámení o ukončení dodávek obdržel operátor trhu od společnosti dnes v 15:40.

Odběratelům budou zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance, bez energií tedy nezůstanou. Dodávky jim zajistí dominantní dodavatel v daném regionu. Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR). Trávníček dnes uvedl, že přechod na standardní produkty se vyplatí nejvíce zákazníkům s velkou spotřebou.

CNN Prima News dnes na svém webu uvedla, že zákazníky Ray Energy osloví společnost SPP CZ, do pátku by měla poslat nabídku a následně zajistit převod odběrného místa. SPP spadá jako dceřiná společnost největšího slovenského dodavatele energií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Skupina SPP dodává zemní plyn v České republice a na Slovensku více jak 1,3 milionu zákazníků, od domácností až po velkoodběratele. Podle dat OTE dodává SPP v ČR elektřinu 2707 zákazníkům, plyn 16.820 odběratelům.

Informaci o konci činnosti již má Ray Energy i na svém webu. "Stále jsme věřili, že se nám současnou situaci na energetickém trhu podaří překonat. Čekali jsme, že ve chvíli, kdy do Evropy začne proudit plyn z Ruska, začne se celý energetický trh postupně stabilizovat. Naše předpoklady se nenaplnily. V pondělí, 15. listopadu 2021, byly nejvyšší dodávky plynu do Evropy za poslední dva měsíce. Přesto však ceny elektřiny i plynu v tento den opět vzrostly," uvedla firma v prohlášení, pod kterým jsou podepsaní majitelé Petr Soustružník a Iveta Bicková.

Firma bude postupně vystavovat vyúčtování. "Pozastavte, prosím, platby záloh na účet společnosti Ray Energy a.s. Další SIPO ani inkasní příkazy už nebudou ze strany Ray Energy a.s. vygenerovány," uvedla firma.

Ray Energy je česká společnost, která na energetickém trhu začala působit v roce 2016.