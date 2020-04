S covidem-19 v USA zemřelo mnohem víc lidí, než se uvádí, píše NYT

New York - Počet Američanů, kteří zemřeli s diagnózou covid-19, je ve skutečnosti mnohem vyšší, než uvádějí oficiální čísla. Napsal to dnes list The New York Times (NYT) na základě rozboru statistiky úmrtnosti, kterou publikuje vládní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle úředních dat zemřelo od počátku epidemie v USA přes 58.000 lidí nakažených koronavirem.

Newyorský list opírá své tvrzení o data o úmrtnosti v sedmi nejpostiženějších amerických státech. Uvádí, že od 8. března do 11. dubna ve státech New York, New Jersey, Massachusetts, Michigan, Colorado, Maryland a Illinois zemřelo v průměru o 50 procent víc lidí, než je v tomto období obvyklé. Ve městě New York, hlavním epicentru nákazy, byla dokonce úmrtnost trojnásobná.

Neexistují důkazy o tom, že by za prudkým nárůstem úmrtnosti stál koronavirus, přiznává NYT. Je ale jisté, že zdaleka ne všichni zemřelí prošli před smrtí testem na přítomnost protilátek. Došlo tak nejspíš k tomu, že mnozí lidé, přestože byli nakaženi, se do statistik smrtnosti v souvislosti s covidem-19 nedostali.

S odvoláním na mínění expertů list napsal, že někteří Američané během epidemie umírají na choroby, z nichž by se za normálních okolností vyléčili. Může za to podle NYT tlak na nemocnice a zdravotnický personál a obavy z nakažení. Zdravotnický systém je přetížen a pacienti často na hospitalizaci nebo vyhledání lékaře rezignují. Počet lidí hospitalizovaných během epidemie s infarktem se v devíti velkých amerických nemocnicích snížil o 48 procent.

"Zvýšenou úmrtnost lze přičíst covidu-19. Je třeba ale přihlížet i k okolnostem, které s touto nemocí přímo nesouvisejí, ale situaci zhoršují," konstatoval Samuel Clark, profesor sociologie na univerzitě v Ohiu.

Obdobné statistické výpočty lze podle NYT aplikovat i na jiné země. Ve Španělsku se v březnu úmrtnost zvýšila o 66 procent, v Ekvádoru o 80 procent, napsal list.