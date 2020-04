S covid-19 zemřelo 170 lidí, 979 se vyléčilo, nakažených je 6437

Praha - Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, se blíží tisícovce. Od čtvrtečního večera se uzdravilo dalších sedm lidí, celkem jich je podle ministerstva zdravotnictví 979. Zemřelých v nemocnicích je 170, proti čtvrtku o jednoho více. Potvrzených případů nákazy je 6437. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30. Laboratoře ve čtvrtek provedly opět přes 8300 testů.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve čtvrtek o 132. Denní nárůst byl tak nižší než ve středu, kdy přibylo 160 nakažených. Denní přírůstek nakažených se dál drží na nižších úrovních než před Velikonocemi, kdy laboratoře vyhodnocovaly podobný počet testů, tedy přes 8000. Ve čtvrtek jich ministerstvo evidovalo 8303, zhruba o třicítku méně než ve středu, kdy byl počet testů rekordní.

Podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných v daném dni dosáhl ve čtvrtek 1,59 procenta, ve středu činil 1,92 procenta, v úterý 1,34 procenta a v pondělí 2,14 procenta.

V nemocnicích ve čtvrtek zemřeli s koronavirovou nákazou dva pacienti, den předtím ministerstvo neeviduje žádnou oběť. Středa 15. dubna tak zatím nadále zůstává v Česku prvním dnem bez úmrtí s nemocí covid-19 od 23. března. Naopak dnem s největším počtem zemřelých je středa 8. dubna, kdy jich bylo 14. Největší část z úmrtí připadá na lidi nad 85 let, víc než 35 procent. Nejvíce úmrtí je v Praze.

Praha má vedle počtu úmrtí také nejvíce případů nákazy, aktuálně 1528. Na 100.000 obyvatel tak v hlavním městě připadá přes 112 nakažených. Naopak nejméně je nemocí zasažený Jihočeský kraj, na 100.000 obyvatel je tam stále méně než 25 případů.

Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat krajských hygienických stanic na lidi ve věku od 45 do 54 let, těch je zhruba pětina. Se 17 procenty následuje věková skupina 35 až 44 let. Senioři ve věku od 65 do 74 let tvoří zhruba desetinu všech nakažených, skupina od 75 do 84 let se na celkovém počtu potvrzených případů podílí asi šesti procenty a starší 85 let necelými čtyřmi procenty.

Ke čtvrtku bylo s nemocí covid-19 hospitalizováno 407 lidí. Jejich počet už několik dní klesá. Těžký průběh měla nemoc ve čtvrtek u 82 pacientů, o jednotky více než ve středu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 394 lidí.