Londýn - Kapitán fotbalistů Anglie Harry Kane páteční zápas s českou reprezentací na úvod kvalifikace mistrovství Evropy nepodceňuje a očekává obtížné utkání. Podle pětadvacetiletého útočníka je důležité, aby jeho tým do bojů o postup na šampionát v roce 2020 dobře vykročil.

"Bude to velmi těžké utkání. Musíme dobře odstartovat. Bavili jsem se o tom, jak je důležité dobře rozjet kvalifikaci. Síla Čechů spočívá v jejich jednotě a v tom, jak pracují bez míče," řekl pětadvacetiletý Kane pro BBC.

Proti výběru trenéra Jaroslava Šilhavého se Angličané možná budou muset obejít bez útočníka Manchesteru United Marcuse Rashforda, kterého už několik týdnů trápí poraněný kotník. Kvůli němu musel vynechat úterní reprezentační trénink.

Euro 2020 se v rámci 60. výročí evropských šampionátů odehraje ve dvanácti zemích. Stěžejní část turnaje bude hostit Wembley, kde Anglie hraje své domácí zápasy. Slavný stadion přivítá tři utkání základní skupiny, jedno čtvrtfinále, obě semifinále a finále. "Je to velká motivace. Možnost hrát ve Wembley je vzrušující a zvyšuje naši touhu se na turnaj dostat," prohlásil Kane.

Angličané se musí ve skupině vypořádat i s Bulharskem, Kosovem a Černou Horou, kterou vyzvou tři dny po duelu s Českou republikou. "Lidé od nás očekávají postup. Myslí si, že je to lehká skupina, ale nikdy to není jednoduché. Musíme k tomu přistoupit profesionálně. Věříme si a nesmíme v tom polevit. Je důležité dobře začít, protože od toho se můžeme odrazit," uvedla opora Tottenhamu.

Očekávaní od Angličanů se zvýšila poté, co se na minulém světovém šampionátu probojovali poprvé od roku 1990 mezi čtyři nejlepší. "Jsme si vědomi toho, co od nás fanoušci čekají. Před mistrovstvím světa tu nic takového nebylo. Je skvělé, že jsme to změnili. Teď je na nás hráčích, abychom využili zkušeností, které jsme nasbírali, a ustáli očekávání," konstatoval Kane. "Chceme vítězit a dělat našim fanouškům radost, ale k tomu vede dlouhá cesta. Nebude to snadné," uvedl.

Na mistrovství světa v Rusku skončila Anglie po semifinálové prohře s Chorvatskem a neúspěchu s Belgií v souboji o bronz čtvrtá. Nyní touží ovládnout premiérový ročník Ligy národů. Pokud se jí to povede, bude to podle Kanea ještě větší úspěch než výsledek na mistrovství světa. V semifinále se Albion střetne 6. června s Nizozemskem. Vítěz se 9. června v Portu utká s lepším z dvojice Portugalsko - Švýcarsko.

"Vyhrát nějakou trofej v barvách Anglie, to se nestává každý den. Pokud bychom uspěli, v mých očích by to bylo lepší rok než 2018," poznamenal londýnský rodák.

Jeho tým se probojoval ze skupiny přes Španělsko a vicemistry světa Chorvaty. "To pro nás bylo hodně důležité, protože jsme dokázali, že účast v semifinále mistrovství světa nebyla náhoda, nýbrž že tohle mužstvo bylo vybudováno k tomu, aby dokázalo něco mimořádného," řekl Kane.