S Brnem to byl nejtěžší zápas, co jsme hráli, prohlásil Jágr

Kladno - Extraligová dohrávka hokejistů Kladna s Brnem poutala pozornost především kvůli souboji kamarádů Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance, ale pro Rytíře bylo mnohem důležitější přidat do prozatím skromné sbírky další body. Po první třetině, kterou vyhráli 2:0, se zdálo, že k nim mají hodně blízko, jenže Kometa pak ukázala svou sílu a vyhrála 3:2. Z Jágrova pohledu byla dosud nejtěžším soupeřem nováčka mezi elitou.

"Po první třetině jsme vedli, daleko víc jsme bruslili než ve zbytku zápasu. Vytvořili jsme si přesilovky a díky tomu jsme se dostali do vedení. Ale oni hráli dobře, klobouk dolů. Jsou silní a zkušení. Mají opravdu dobře poskládaný tým. Byl to pravděpodobně nejtěžší zápas, který jsme tady dosud hráli. Možná nebyly síly, ale fakt hráli dobře. Z mého pohledu to byl zatím nejtěžší zápas," řekl Jágr novinářům.

Narazily navíc na sebe v některých pohledech dva podobné herní styly. "Jsou silní na mantinelech, my taky rádi hrajeme na mantinelech. Hrajeme podobný styl jako oni. Jsou trpěliví a věří si. Byl z toho takový hokej o trpělivosti. Není ale náhodou, že mají dva tituly z posledních třech let. Jádro tam mají pořád stejný," připomněl Jágr.

Kometa je navíc známá tím, že i vyhrocené závěry těsných zápasů zvládá na výbornou. "Jde o to, že mají zkušené hráče a všichni jsou silní. Není to náhoda s těmi koncovkami. Když se podíváš, tak většina hráčů byla - nebo pořád je - v nároďáku. I když je zápas jen o gól, tak oni vědí, co mají hrát," uvedl Jágr.

Co chybělo Rytířům alespoň k nějakému bodovému zisku? "Spíš bych řekl, že jsme měli blíž k výhře v Mladé Boleslavi, i když výsledek byl 3:6. Proti Kometě to bylo sice jen o gól, ale oni jsou dostatečně dobří na to, aby si to pohlídali. I když šance byly, nebylo jich tolik," řekl Jágr.

Spíš než proti Plekancovi nastupovala jeho formace proti Martinu Zaťovičovi a Petru Holíkovi. "A v tom minizápase nás přehráli, což také rozhodlo. Jsou šikovní do útoku. Jak jim tam necháš trochu prostoru, tak to využijí. Je vidět, že Zaťovičova lajna dokáže šikovně řešit ty situace. A že jsme Plekymu ani nezahráli 'Vítr', když byl na trestné lavici? Nechtěli jsme, aby se tu nějak moc rozlítal," smál se Jágr.

Stejně jako v neděli v Mladé Boleslavi byl opět asistentem kapitána, ale i tentokrát bez 'áčka' na dresu. Obránce Michal Barinka by byl podle něho ale vhodnější adept. "Já to tentokrát ani nevěděl, že jsem tam byl takhle zapsaný. Já zaprvé asistentem nebo kapitánem být nechci. Kdybych věděl, že jsem asistentem, tak bych řekl, ať to dají 'Barimu', aby komunikoval s rozhodčíma, protože už mě to nebaví," zdůraznil Jágr.

"Já tam jezdit nechci. Unavuje mě už jen to, když mám za nimi jet, ale od nás tam nikdo nejezdil, tak jsem musel já. Dneska jsem ale nebyl nikde a za rozhodčíma bych ani nedojel, cítil jsem se unavenej. Takže jsem byl jedině rád, že tam nebyly žádné pochybnosti," dodal s úsměvem Jágr.

Přiznal, že ho trochu doběhl časový posun po návratu ze zámoří. "Cítil jsem to už včera, ale tak to je, že ten druhý třetí den je nejhorší, to se nedá nic dělat. Cítil jsem to už v první třetině, že na tom nejsem nic moc dobře, ale byla výhoda, že jsme měli hodně přesilovek a nemusel jsem hrát moc pět na pět. Doufám, že v pátek budu zase lítat," smál se Jágr.