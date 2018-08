Londýn - Pokud se Británie nedohodne s Evropskou unií na nových vzájemných vztazích do svého odchodu ze společenství, nenastane žádný konec světa, prohlásila britská premiérka Theresa Mayová. Informovala o tom dnes britská zpravodajská televize Sky News. Mayová se vyjádřila před novináři před dnešním odjezdem do Jihoafrické republiky a po prohlášení britského ministra financí Philipa Hammonda, který minulý týden řekl, že odchod z EU bez dohody by poškodil veřejné finance Spojeného království.

Mayová názor svého ministra zpochybnila a řekla, že "zastaral". Podle ní vycházel z údajů, které se neustále mění a které platily v danou chvíli. Zároveň zopakovala výrok šéfa Světové obchodní organizace (WTO) Roberta Azeveda z loňského listopadu, že brexit nebude "procházkou růžovým sadem", ale že ani nepůjde o "konec světa".

Hammond minulý čtvrtek varoval před potenciálními škodami při brexitu bez dohodnutí podmínek s Bruselem, a to v den, kdy se vláda snažila naopak zmírnit obavy sérií dokumentů, které mají zemi na takový scénář připravit.

Ministr hovořil o "výrazných finančních následcích". Brexit bez dohody by podle propočtů ministerstva financí přinutil stát do roku 2033 zvýšit o 80 miliard liber (2,28 bilionu korun) objem svých ročních půjček. Vyjádření vyvolalo rozhořčení u zastánců brexitu v konzervativní straně, kteří Hammonda obvinili z vedení kampaně strachu, která vychází ze snahy brexitu zabránit.

Mayová dnes zopakovala svůj názor, že žádná dohoda s EU bude lepší než "špatná" dohoda. Dodala, že se její vláda na eventualitu, že k dohodě nedojde, musí připravovat, protože neví, jak dopadnou dosavadní vyjednávání.

Brexit bez dohody dnes nevyloučil ani německý ministr zahraničí Heiko Maas.