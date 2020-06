S americkou policií se zachází nespravedlivě, prohlásil Trump

Policisté v New Yorku zatýkají muže během protestů proti policejnímu násilí.

Policisté v New Yorku zatýkají muže během protestů proti policejnímu násilí. ČTK/AP/Seth Wenig

Washington - Americký prezident Donald Trump ve středu v televizním rozhovoru na stanici Fox News prohlásil, že se s policií v USA zachází nespravedlivě. Podle agentury AFP se přitom jeho slova dala vyložit jako obhajoba bělošského policisty Garretta Rolfeho, který minulý týden po krátké šarvátce zastřelil v Atlantě Američana tmavé pleti Raysharda Brookse. Rolfe byl ve středu obviněn z vraždy.

Incident z minulého týdne vypukl poté, co zřejmě podnapilý Brooks usnul v autě před restaurací rychlého občerstvení. Policisté se jej po provedení dechové zkoušky rozhodli zatknout za řízení vozidla v opilosti. Podezřelý se ale začal bránit zatčení, ukradl jednomu z policistů taser a dal se na útěk. Rolfe ho následně dvakrát střelil do zad a Brooks zraněním krátce nato podlehl.

V USA přitom několik týdnů pokračují masivní protesty proti policejní brutalitě a rasové nerovnosti, které zažehlo úmrtí černocha George Floyda po tvrdém zásahu bělošského policisty v Minneapolis. Brooksova smrt demonstracím na některých místech dodala na nové intenzitě.

"Je to strašná situace, ale nemůžete se bránit policistovi," řekl v televizi americký prezident. "Doufám, že bude souzen nestranně, protože s policií se v naší zemi zachází nespravedlivě," pokračoval. "Ale ještě jednou, nemůžete se takto vzpouzet policistovi. Dostali se do strašné potyčky a vidíte, jak to skončilo. Velmi špatné, velmi špatné," dodal Trump.

Místní státní zástupce Paul Howard přitom uvedl, že Rolfe se postřelenému Brooksovi, který podle lékařů rychle ztrácel krev, nesnažil nijak pomoci a dokonce ho ležícího na zemi nakopl.

Trump v úterý podepsal dekret, který zakazuje používání škrtících chvatů při zatýkání s výjimkou situace, kdy je policista v ohrožení života. Představil také další reformy, které však zdaleka nedosahují požadavků demonstrantů. Rozsáhlejší legislativní návrhy představili republikáni a demokraté a bude se o nich diskutovat v příštích týdnech v Kongresu.