S 45 body po podzimu musíme být spokojení i nespokojení, řekl Vrba

Mladá Boleslav - Podle trenéra Pavla Vrby mohou být fotbalisté Sparty s 45 body po 19 kolech podzimní části první ligy spokojení i nespokojení zároveň. V některých minulých sezonách by tento zisk stačil na průběžné první místo, Pražané ale přezimují na třetí příčce za Plzní a vedoucí Slavií. Vrbu mrzí některé ztráty po remízách. Doufá ale, že v jarní části získá Sparta více bodů než její dva největší konkurenti.

"Uhráli jsme 45 bodů a jsme třetí. Neznám historické tabulky a nedokážu to úplně přesně posoudit. Ale myslím si, že když se podíváte na historii, tak po 19 kolech mít 45 bodů a být třetí, to se snad za posledních iks let nestalo. Z tohoto pohledu se ukazuje, že se liga rozděluje na čtyři pět silných mužstev, která budou sbírat více bodů, než jsme byli v minulosti zvyklí," řekl Vrba na tiskové konferenci po výhře 1:0 v 19. ligovém kole nad Hradcem Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi.

Letenští ztrácejí dva body na Plzeň i Slavii, kterou ale ještě v neděli čeká zápas v Ostravě. "Musíme být s 45 body spokojení i nespokojení. Možná jsme mohli mít o čtyři body víc, protože některé remízy jsme měli zvládnout líp. Čtyřicet pět bodů není málo, ale Plzeň a Slavia jich uhrály víc. Musíme jim pogratulovat. Doufejme, že na jaře jich uhrajeme zase víc my," uvedl Vrba.

Osmapadesátiletý kouč pozitivně hodnotil podzimní působení Sparty v evropských pohárech. Pražané se z kvalifikace Ligy mistrů dostali do skupiny Evropské ligy, z níž postoupili do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. V něm se v únoru utkají s aktuálně prvním celkem srbské ligy Partizanem Bělehrad. "Víme, že Partizan je top mužstvo Srbska. Nebude to pro nás jednoduchý dvojzápas. Jsme ale v jarní části, což je pro nás určitě dobře. Jsem s tím spokojený," prohlásil bývalý trenér Plzně nebo české reprezentace.

O výhře Pražanů nad Hradcem Králové rozhodl po individuální akci z 75. minuty Adam Hložek. Vrba by byl nerad, pokud by devatenáctiletý ofenzivní univerzál během zimní přestávky Spartu opustil. "Kdyby Adam odešel, tak by to pro nás nebylo optimální. Na druhou stranu pokud se to stane, a v nějaké době se to stane, tak už teď hledáme řešení a hráče, kteří by ho v budoucnu mohli nahradit. Sparta určitě nespí a dělá kroky k tomu, aby byla připravená na Adamův odchod. Jestli to bude teď, za půl roku nebo za rok, to nedokážu říct," konstatoval přerovský rodák.