Rytíři další výhru nepřidali, přes Jágrův gól a stíhací jízdu podlehli Plzni 3:4

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli v utkání 34. kola extraligy Plzni 3:4. Rytíři i díky gólu hrajícího majitele Jaromíra Jágra, jenž se trefil poprvé v sezoně, dorovnali manko 0:3, ale pak rozhodl v čase 55:52 v závěru přesilovky útočník Jan Schleiss. Poslední Středočeši neuspěli po třech zápasech, v nichž neztratili ani bod, Indiáni naproti tomu bodovali počtvrté v řadě, z toho potřetí vyhráli.

První zápas v novém kalendářním roce měl pro Středočechy slavnostní nádech, neboť do něj nastoupili v bílých retro dresech z devadesátých let s paní Poldi na hrudi. Hosté však začali zcela bez jakéhokoliv sentimentu a už po 106 sekundách od úvodního buly šli do vedení, když Hrabík tečoval Zámorského pokus od modré čáry a využil tak brzkou přesilovku Indiánů po Slováčkově prohřešku.

Minutu na to pykal po faulu i hostující Mertl a Rytíři nebyli daleko od vyrovnání, když Jágr našel skvěle Kubíka, jenže tomu sebral radost pohotovým zákrokem Svoboda. Na konci šesté minuty byl v ideální pozici Sotnieks, radost domácím ale sebral znovu plzeňský gólman. Hosté byli produktivnější - ve 13. minutě zvýšil Dvořák na 2:0.

V 15. minutě se připomněl opět Jágr, když uvolnil Filipa, jenže ani on nenašel recept na Svobodu. Domácí pak nevyužili další přesilovku. Místo toho zvýšil ranou z pozice mezi kruhy Mertl. Ještě do pauzy ale přišla jen o 16 sekund později blesková odpověď Rytířů. Plekanec poslal prudkou přihrávku před brankoviště, kam najížděl Jágr a svou dlouhou holí usměrnil puk za Svobodova záda. Legendární útočník tak zaznamenal svůj první gól od dovršení padesátin, které oslavil v únoru.

Od druhé třetiny hájil místo Bowa branku Rytířů Brízgala. Snížit mohl Schleiss, jenže neuspěl. Celkově však šancí v porovnání s úvodní dvacetiminutovkou ubylo. Plzeňští pozorně bránili cenné vedení a Rytíři měli o to těžší cestu do zakončení. Krátce po polovině hrací doby byl však vyloučen Holešinský a domácí hráli přesilovku. V další dobré šanci neuspěl Kubík a minisouboj s ním vyhrál gólman Svoboda i ve 37. minutě.

Středočeši pak nepotrestali krosček Piskáčka, jehož pobyt na trestné lavici rozpůlila druhá přestávka, ale ani Pourův přestupek. Už necelou půlminutu po jeho návratu do hry však přišel gól naděje: Slováček sice na kruhu trefil hodně špatně kotouč při pokusu o ránu z první, ale pohotově si ho zpracoval Plekanec a předložil ho před prázdnou branku Kubíkovi - 2:3.

V 53. minutě dokázali Kladenští dokonce vyrovnat, když využili špatné rozehrávky Indiánů. Brodecki poslal kotouč střílenou přihrávkou do Svobodova brankoviště a Pytlík ho ze vzduchu pohotově doklepl do sítě. Jenže záhy musel na trestnou lavici Cibulskis a jen osm sekund před vypršením jeho trestu se z kruhu na bližší tyčku parádně trefil Schleiss. V závěru mohl po Jágrově akci vyrovnat Kubík, jenže nedal. A domácím už to pak nevyšlo ani v následné hře bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "První třetina se nám tedy vůbec nepovedla. Prohráli jsme ji 1:3 a Plzni jsme darovali tři góly skoro z ničeho. Byly to opravdu laciné branky. Podařilo se nám dát před sirénou gól, ve druhé třetině už jsme se zlepšili a měli jsme lepší pohyb, vynutili jsme si přesilovky, v nichž jsme si bohužel vůbec nepomohli. Šancí minimálně na srovnání jsme ale měli dost. Ve třetí třetině se nám podařilo konečně srovnat, bohužel jsme pak soupeři darovali další přesilovku, v níž se hostům podařilo vývoj toho utkání zase obrátit. Pak jsme měli ještě minimálně další dvě gólové šance na srovnání. Nebýt té první třetiny, tak jsme to mohli dotáhnout do vítězného konce my, ale Plzeň to ubojovala a tři body mají oni."

Petr Kořínek (Plzeň): "Věděli jsme, že Kladno vyhrálo tři zápasy po sobě, takže nás nečekalo nic lehkého. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, podařilo se nám vstřelit tři branky, bohužel přišel ten gól do šatny a pak i nějaká zbytečná vyloučení. Hraje se šedesát minut. Kladno se dostalo do tlaku a mělo šance. Domácím se podařilo i srovnat, ale nám se to pak naštěstí podařilo v přesilovce zlomit. Mužstvo to vydřelo a vybojovalo, máme tam ale spoustu chyb, které si musíme rozebrat. Výborný výkon podal Míra Svoboda."

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Jágr (Plekanec, Kubík), 47. Kubík (Plekanec, Slováček), 53. Pytlík (Brodecki) - 2. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 13. A. Dvořák (Adamec, Mertl), 20. Mertl (Holešinský), 56. Schleiss (Zámorský). Rozhodčí: Hradil, Kika - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:2. Diváci: 4052.

Sestavy:

Kladno: Bow (21. Brízgala) - Dotchin, Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - Melka, Zikmund, O. Bláha - Brodecki, Filip, Michnáč - Indrák, Pytlík, M. Procházka - M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Kvasnička, Kaňák, Houdek, Piskáček, Malák - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Holešinský, Mertl, Pour - Rekonen, Bitten, M. Lang - Adamec, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.