Ryšavý: Musíme si vzít to pozitivní a připravit se na zápas o bronz

Edmonton ? Podruhé na letošním juniorském mistrovství světa nastoupil český tým proti domácí Kanadě a podruhé dostal pět gólů. V prvním zápase ve skupině (1:5) čelili čeští hokejisté střelecké převaze, semifinálový duel byl v tomto ohledu o poznání vyrovnanější. Na postup do boje o zlato to však přesto nestačilo. Útočník Martin Ryšavý přesto ocenil výkon týmu a věří, že úspěch přijde v dnešním utkání o bronz se Švédy.

"Hráli jsme proti silnému soupeři, ale žádný z nás to nevzdal. Odvedli jsme maximum," prohlásil po utkání Ryšavý.

V počtu střel Češi s Kanaďany drželi krok, skóre se ale zastavilo na stavu 5:2 pro domácí. "Stáli jsme proti lepšímu mužstvu, které je více vyspělé a přehrálo nás," uznal Ryšavý kvalitu soupeře. "Pokazili jsme si to vyloučeními. Ve dvou oslabeních jsme dostali dva góly. Ale i to k hokeji patří," dodal.

Začátek zápasu provázelo obrovské tempo. "Ano, ale to je i v zápasech s Finskem, Švédskem nebo USA. Kanaďané umí hrát na užším hřišti. Dali gól z každé naší chyby, kterých bylo nakonec pět. To se musí do příště zlepšit," zdůraznil Ryšavý. Podle jeho pohledu se Češi nemají za co stydět. "I kvalitním Finům dala Kanada pět gólů," připomněl.

Na začátku druhé dvacetiminutovky přitom český tým hýřil aktivitou a chvílemi se zdálo, že může semifinále zdramatizovat. "Prohrávali jsme 0:2, řekli jsme si, že můžeme jen získat," přiblížil Ryšavý. Češi druhou třetinu dokonce na střely vyhráli 16:11, góly však dávali jen domácí. Český tým pak sice díky Myšákovi s Jiříčkem vyhrál aspoň třetí část, ale ztrátu už nedotáhl.

V kanadské sestavě nechyběl Connor Bedard, proti němuž už Ryšavý odehrál v klubové sezoně osm zápasů. "Je to velký talent, ale nemá cenu se na něj speciálně soustředit. Takových talentů tam mají dalších patnáct, ne-li dvacet," uznal důrazný český útočník kvality soupeřů.

V průběhu zápasu musel Ryšavý zamířit na šití. "Byl jsem v souboji s obráncem a dostal jsem loktem. Ale to k hokeji patří, nejde o nic velkého," mávl rukou nad svým šrámem.

Český tým se hned po návratu do kabiny začal chystat na zápas o bronz. Jak po fyzické, tak i po psychické stránce. "Každý ví, co potřebuje ? někdo se projede na kole, někdo se protáhne. Je potřeba udělat všechno na maximum, připravit se co nejlépe, abychom v sobotu vyhráli," shrnul Ryšavý.