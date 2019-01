Val di Fiemme (Itálie) - Německý sdruženář Johannes Rydzek vybojoval na Světovém poháru ve Val di Fiemme první vítězství v sezoně a celkově 17. v kariéře. Nora Jörgena Graabaka porazil ve finiši o 5,9 sekundy, nejlepší z českých reprezentantů Tomáš Portyk doběhl v Itálii na bodovaném 29. místě.

Rydzek do běžecké části odstartoval z pátého místa po skoku společně s Graabakem se ztrátou 52 sekund za Mariem Seidlem. Rakušan dlouho mířil za vítězstvím, na posledním kilometru desetikilometrové trati ale neodolal útoku soupeřů a musel se spokojit se třetí příčkou.

Lídr průběžného pořadí Jarl Magnus Riiber, jenž na můstku ztratil na Seidla z druhého místa 39 sekund, doběhl čtvrtý. Vítěz šesti závodů v této sezoně má před Rydzekem stále komfortní náskok 229 bodů.

Čeští reprezentanti se po skoku srovnali za sebou na začátku čtvrté desítky. Nejlepší Jan Vytrval na 32. místě ztrácel před během 2:47 minuty, Portyk o příčku za ním měl manko o pět sekund větší. Na trati se ale dokázal posunout na body, Vytrval naopak klesl na 35. místo. Ondřej Pažout, který byl po skoku 34., do běžecké části neodstartoval.

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme:

1. Rydzek (Něm.) -26:58,4, 2. Graabak (Nor.) -5,6, 3. Seidl (Rak.) -7,1, 4. J. M. Riiber (Nor.) -24,5, 5. A. Watabe (Jap.) -29,6, 6. Geiger -46,9, 7. Frenzel (oba Něm.) -49,7, 8. Klapfer (Rak.) -57,3, 9. Schmid (Nor.) -1:01,2, 10. Faisst (Něm.) -1:17,7 ...29. Portyk -2:49,1, 35. Vytrval -3:40,3, Pažout (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 730, 2. Rydzek 501, 3. Seidl 405, 4. A. Watabe 402, 5. Graabak 347, 6. Rehrl (Rak.) 318, ...28. Portyk 68, 53. Vytrval 3.