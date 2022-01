Ryding vyhrál v Kitzbühelu jako první Brit závod SP v alpském lyžování

Kitzbühel (Rakousko) - Dave Ryding se stal prvním britským vítězem závodu Světového poháru v alpském lyžování v historii. Pětatřicetiletý lyžař vyhrál v hustém sněžení slalom v Kitzbühelu, v rakouském zimním středisku uspěl před dvojicí Norů Lucasem Braatenem a Henrikem Kristoffersenem.

Trojnásobný účastník olympijských her Ryding se v elitním seriálu prosadil na stupně vítězů počtvrté. Poprvé to dokázal v roce 2017 právě v Kitzbühelu, kde byl ve slalomu druhý. O dva roky později přidal další druhé místo v městském závodu v Oslu a vloni byl opět ve slalomu v Adelbodenu třetí.

V Kitzbühelu dnes zaútočil z šestého místa po prvním kole. V konečném součtu závodu, v němž v náročných podmínkách se zhoršenou viditelností množství lyžařů nedojelo, porazil po úvodní jízdě devátého Braatena o 38 setin.

Ještě větší zlepšení předvedl Kristoffersen, jenž se nejrychlejším výkonem druhého kola posunul na stupně vítězů z 24. příčky. Celkem závod dokončilo jen 19 slalomářů.

Už v úvodním kole, které nezvládlo 22 lyžařů, skončil i jediný český reprezentant ve startovním poli. Ondřej Berndt nedokončil první kolo ani při svém třetím startu ve slalomu SP v sezoně.

Muži - slalom: 1. Ryding (Brit.) 1:41,26 (51,40+49,86), 2. Braathen -0,38 (51,57+50,07), 3. Kristoffersen (oba Nor.) -0,65 (52,27+49,64), 4. Matt -0,78 (51,73+50,31), 5. Strolz (oba Rak.) -0,80 (51,95+50,11), 6. Sala (It.) -0,86 (51,52+50,60), 7. Meillard -0,88 (51,95+50,19), 8. Rochat (oba Švýc.) -0,96 (51,36+50,86), 9. Maurberger (It.) -1,01 (52,52+49,75), 10. Zubčič (Chorv.) -1,09 (52,14+50,21), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Braathen 235, 2. Foss-Solevaag (Nor.) 180, 3. Yule (Švýc.) 162, 4. Ryding 160, 5. Razzoli (It.) 154, 6. Meillard 152.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1120, 2. Kilde (Nor.) 785, 3. Mayer 642, 4. Kriechmayr (oba Rak.) 544, 5. Feuz (Švýc.) 479, 6. Pinturault (Fr.) 411.