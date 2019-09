Rychlou Grand Prix v Praze vyhráli Chepkiruiová a Koech

Praha - Pražskou Birell Grand Prix vyhrála keňská běžkyně Sheila Chepkiruiová v druhém čase historie na silniční desítce 29:57 minuty. Pod třicetiminutovou hranici se poprvé v jednom závodě dostaly dvě běžkyně. Druhá Dorcas Kimeliová měla shodný čas jako vítězka. Mezi muži v nejrychlejším čase roku 27:02 zvítězil favorizovaný Keňan Geoffrey Koech.

Pražský závod se uskutečnil na pozměněné trati a potvrdilo se, že nově přidaný úsek na Rohanském nábřeží je velmi rychlý. Vedoucí trojice žen měla v polovině trati závod rozběhnutý na úrovni světového rekordu 29:43, který před dvěma lety v Praze zaběhla Keňanka Joyciline Jepkosgeiová.

Do dneška byla jedinou ženou, která silniční desítku zvládla pod třicet minut. Ve vyrovnaném doběhu se k ní přidaly Chepkiruiová a Kimeliová, nikde jinde než v Praze tato hranice překonána nebyla. Třetí doběhla další Keňanka Norah Jerutová (30:07). Favorizovaná Fancy Chemutaiová v závěru ztratila a skončila čtvrtá.

Hned trojice nejrychlejších mužů splnila cíl pořadatelů, kterým bylo sesazení Uganďana Stephena Kissy z čela světových tabulek, kterým vládl časem 27:13. Na posledním kilometru rozhodl Koech, který si vylepšil osobní rekord o 16 sekund na 27:02 a po loňském druhém místě tentokrát zvítězil. Zařadil se na čtvrté místo historických tabulek po bok etiopské legendy Haileho Gebrselassieho. O pět sekund za ním skončil druhý Mathew Kimeli, třetí příčku obsadil další Keňan Bravin Kiptoo (27:12).

Nejlepším českým vytrvalcem byl podle očekávání Vít Pavlišta, který doběhl těsně před nejrychlejšími ženami. Pět let starý osobní rekord si posunul na 29:50. "S tím časem jsem spokojený. Je to osobní rekord, nemůžu být nespokojený. Na desítku moc necílím, ale je to dobrý základ pro půlmaraton a maraton," řekl liberecký vytrvalec.

Osobní rekord si zaběhla také nejrychlejší Češka Hana Homolková, která si vylepšila maximum na 35:59.

Birell Grand Prix Praha, závod v silničním běhu na 10 kilometrů:

Muži: 1. G. Koech 27:02, 2. M. Kimeli 27:07, 3. Kiptoo 27:12, 4. S. Koech 27:21, 5. B. Kimeli 27:29, 6. Kipkoech (všichni Keňa) 27:33, ...22. Pavlišta 29:50, 36. Navrátil 31:22, 37. Vaš (všichni ČR) 31:28.

Ženy: 1. Chepkiruiová, 2. Kimeliová obě 29:57, 3. Jerutová 30:07, 4. Chemutaiová 30:37, 5. Cheptaiová 31:27, 6. Kiteová (všechny Keňa) 31:51, ...13. Homolková 35:59, 15. Kamínková 36:55, 16. Gajdorusová (všechny ČR) 37:26.