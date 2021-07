Rychlostní kanoisté se v Tokiu pokusí navázat na úspěchy slalomářů

Praha - Čeští rychlostní kanoisté se na olympijských hrách v Tokiu pokusí navázat na úspěch vodních slalomářů. Kajakář Jiří Prskavec a kanoista Lukáš Rohan vybojovali zlato a stříbro, ve druhém týdnu her se je budou snažit napodobit kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa. Oba se navíc představí ve větších posádkách společně s Radkem Šloufem, respektive Petrem Fuksou.

Útok na medaile se čeká zejména od osmadvacetiletého Dostála, který má ve sbírce již tři olympijské medaile. V Londýně 2012 byl členem bronzového čtyřkajaku, o čtyři roky později získal ve stejné disciplíně bronz a navíc byl stříbrný na singlkajaku. V Tokiu chce zlato. "V kanoistice mi chybí už jenom vyhrát olympiádu, to je samozřejmě velký sen. Udělal jsem všechno, abych vyhrál a jen se uvidí, co soupeři," řekl Dostál a dodal: "Chci vyhrát, proč bych tam jinak jezdil? Nechci být čtvrtý pátý. Chtěl bych vyhrát na singlu a na deblu z toho mít radost."

To Fuksa je na tom odlišně. Stejně jako Dostál je několikanásobným mistrem světa, před pěti lety při své olympijské premiéře byl nejlépe pátý na kilometru. V Tokiu se soustředí i na deblkanoi společně s mladším bratrem Petrem, se kterým v květnu obsadili čtvrté místo na Světovém poháru v Szegedu.

"Každý chce přivážet medaile, ale je lehké říct to na tiskové konferenci. Předvést to ale není úplná sranda. Pro mě by bylo vítězstvím postoupit mezi nejlepších osm, což je finále olympijských her. Tam už bychom předvedli, co by v nás bylo. Teď chceme mít cíl dostat se do finále jak deblu, tak na singlkanoi. Když tam budeme, potom se můžeme bavit dál," řekl Martin Fuksa.

V úspěch druhé části vodácké výpravy v Tokiu doufá i předseda Českého svazu kanoistů Jan Boháč. "Věřím, že sprinteři své kolegy z divoké vody zkusí příští týden dorovnat. Laťka je ovšem dost vysoko. Jsou ale také dobře připravení, necháme se překvapit. Už teď je to ale fajn pocit. Jsem na českou sílu na vodě hrdý," řekl Boháč.

Všichni čtyři čeští rychlostní kanoisté odletěli do Japonska s velkým předstihem a snažili se adaptovat na místní podmínky. Fuksa a jeho tým trénoval ve městě Susaki na jižním pobřeží ostrova Šikoku, i Dostál se Šloufem se připravovali v prefektuře Kóči. Všichni ale byli uzavřeni v "bublině" a mohli jen trénovat. "Ze začátku jsem se trošku bál, mám rád rozptýlení. Rád zajdu do města, což se tady nedalo. Na druhou stranu jsem byl rád, že jsme byli v takové bublině a byli zavření. Nebylo to tak hrozné, jako to měli plavci nebo atleti kousek od nás. My mohli k vodě, na trávu, areál jsme měli jen pro sebe," řekl Fuksa.

Olympijský program rychlostních kanoistů startuje v pondělí ve 2:30 SELČ a poprvé v historii budou jeho součástí i závody kanoistek. Hlavními hvězdami programu by měli být německý kanoista Sebastian Brende, maďarská kajakářka Danuta Kozaková a Lisa Carringtonová z Nového Zélandu, kteří budou usilovat o triumf na třetí olympiádě v řadě. To se podařilo naposledy švédskému kajakáři Gertu Fredrikssonovi, který svůj zlatý hattrick zakončil v Melbourne 1956.

Carringtonová chce zároveň jako první získat na hrách čtyři zlaté medaile - je přihlášena na 200 a 500 metrů, do závodu deblkajakářek na 500 metrů a usedne i do čtyřkajaku na stejné trati.