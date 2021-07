Rychlostní kanoisté mají z přesunu do Tokia a tréninku opačné pocity

Tokio - Protikladné pocity měli elitní čeští rychlostní kanoisté Martin a Petr Fuksové a Josef Dostál s Radkem Šloufem z přesunu z aklimatizačního soustředění v Susaki do olympijské vesnice a prvního tréninku na olympijské trati. Kajakáře Dostála s jeho parťákem zničil letecký přesun, naopak bratři Fuksové cestu stejným spojem zvládli bez větších problémů. Kajakáři si zase pochvalovali první seznámení s olympijským sportovištěm, zatímco kanoisté šli na vodu dříve a byli rozpačití.

Trojnásobný olympijský medailista Dostál si postěžoval na cestování. "Přejezd byl strašný. V 6:30 nás nahnali do autobusu, pak jsme jeli hodinu na letiště, čekali jsme hodinu a půl v autobusu u letiště. V letadle turbulence, bylo mi špatně a do večera jsem se moc nevzpamatoval. Pak ve vesnici oslavy dvou zlatých medailí, tak bylo trochu hlučno, ale usnuli jsme. Ráno jsme se vzbudili zvoněním dopingové kontroly," líčil.

Fuksa neměl problém. "Zvládli jsme to v pohodě, byla to rychlovka, hodinu letadlem. Kolem dvanácté jsme byli tady, zašli jsme na oběd," uvedl. První trénink na vodě ale pro sourozeneckou dvojici z Nymburka nebyl ideální. "Mají stěny proti tsunami, vlny se dost odrážely. Trénink nebyl takový, jak jsme si představovali. Ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti," konstatoval Martin Fuksa.

Dnes už se jim ale na kanále líbilo. "Jsem spokojený, byla to paráda. V Susaki jezdily rybářské lodě, byly tam vlny. To teď nebylo, byla to příjemná změna," pochvaloval si Petr Fuksa. Kajakáři se dostali na vodu až dnes v příjemných podmínkách. "Ta voda je mnohem klidnější a jezdí se na ní mnohem lépe než v Susaki," liboval si Dostál.

Oba české týmy řešily problémy s loděmi. Původně plánované olympijské vybavení, které nechali Češi stejně jako další týmy poslat v květnu lodí, se zdrželo při zaoceánské plavbě z Evropy a do Tokia ještě nedorazilo. Fuksové si na soustředění nechali poslat deblkanoi a Martinův singl, ale Petr ohledně lodi pro individuální závod na kilometru spoléhal na původní plán. "Tady jsem si půjčil v klubu Susaki. S tou bych nechtěl jet. Doufám, že přijdou," uvedl.

Pokud lodě opravdu 3. srpna konečně dorazí, dostane Petr Fuksa tu, kterou nyní používá Martin. A Martin zřejmě usedne do té zatoulané, i když se jí dočká jen tři dny před závodem. "Stejně si ji asi vezmu. Mám trikoloru, bráchovi dám, co mám teď já. Je to stejný typ, jen jiný design," plánoval.

Dostál se Šloufem použijí lodě, které si nechali doručit do Susaki. Šlouf na rozdíl od Petra Fuksy nevyužije možnosti startovat na singlu a pojede jen debl. "Máme deblkajak, na kterém jsme závodili na Světovém poháru v Szegedu, který měl být původně náhradní. Je to rezervní loď, která momentálně bude závodní. Mělo by to přijít 3. srpna odpoledne. Závodíme čtvrtého, ale nemá smysl do toho sedat, když jsme zvyklí na tuhle loď," vysvětloval Šlouf. V Szegedu s touto lodí skončili těsně druzí.

Martin Fuksa se podivoval nad špatně zvládnutou dopravou lodí. "Nejsem kritický člověk, ale olympiáda je jednou za čtyři roky, člověk se maximálně připravuje a pak se nepovede logistika. Lidi za to nemůžou, byly problémy na oceánu, ale s tím by se mělo počítat. Na takovou akci měli lodě poslat letadlem jako teď, všechno by bylo v pohodě. Ale je to jen malý zádrhel, nemá cenu to řešit," komentoval peripetie s vybavením.

Olympijské závody v rychlostní kanoistice začnou v pondělí, kdy do akce půjdou Dostál a deblkanoe. Pak bude závodit deblkajak a singlkanoisté.