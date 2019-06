Rychlostní kanoista Fuksa je ve finále Evropských her

Minsk - Rychlostní kanoista Martin Fuksa úspěšně vstoupil do Evropských her v Minsku. Český reprezentant dnes s téměř sekundovým náskokem vyhrál svou rozjížďku na trati 1000 metrů a postoupil přímo do středečního finále, ve kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z předešlých her v Baku.

"Chtěl jsem postoupit, ale říkal jsem si, že jestli dojedu první nebo druhý, je jedno. Stejně bych jel ve střední dráze. Ale od začátku jsem vedl, tak jsem si řekl, že bych to chtěl dotáhnout do vítězného konce, a to se povedlo," řekl Fuksa, který v Bělorusku startuje i na deblu společně s mladším bratrem Petrem.

Z dvojice českých cyklistek byla v časovce o jedno místo lepší 23. Nikola Nosková, Jarmila Machačová za ní zaostala o šest sekund. Na 28,6 kilometru dlouhé trati zvítězila s více než minutovým odstupem Švýcarka Marlen Reusserová.

"Časovka byla profilově hodně rovinatá a docela dost foukalo, což pro mě nebylo úplně ideální. Navíc bylo docela vedro. Myslím si ale, že i s ohledem na tréninkový výpadek, který jsem měla, to bylo docela dobré," řekla Nosková.

Machačová si profil pochvalovala, ale přiznala, že jí závod moc nesedl. "Asi to bylo moc dlouhé," uvedla cyklistka, která se nyní v Minsku přesune na dráhu. "Bylo fajn, že jsem se rozjela. První závod mě čeká ve čtvrtek," řekla Machačová, jež v Minsku před šesti lety ovládla na mistrovství světa bodovací závod. "Mám to tady ráda a mám na zdejší dráhu i hezké vzpomínky. Poslední dobou ale nemám takové výsledky, tak uvidíme, jak se s tím poperu," dodala.

Cyklisté s Janem Bártou a Jakubem Otrubou odstartují do časovky ve 12:00.

Medailovou sbírku nerozšířili střelci Filip Nepejchal a Nikola Mazurová, kteří nepostoupili z kvalifikace v soutěži smíšených dvojic na 50 metrů z malorážky.