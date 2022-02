Rychlobruslařské zlato na 5000 m vyhrál v Pekingu švédský favorit Van der Poel

Peking - Závod rychlobruslařů na 5000 metrů na olympijských hrách v Pekingu vyhrál světový rekordman Nils van der Poel ze Švédska. Největší favorit zvítězil v olympijském rekordu 6:08,84 a navázal na zlato z loňského mistrovství světa.

Pětadvacetiletý Van der Poel startoval v poslední desáté rozjížďce a díky skvělému závěru porazil o 47 setin sekundy do té doby vedoucího mistra Evropy Patricka Roesta z Nizozemska. Bronz získal teprve dvaadvacetiletý Nor Hallgeir Engebraaten s odstupem 1,07 sekundy.

Devátým místem se rozloučil se svou parádní tratí Sven Kramer, jenž na pětce triumfoval na minulých třech OH a při debutu pod pěti kruhy v Turíně 2006 byl druhý. Pětatřicetiletý Nizozemec ukončí po hrách, na nichž by se měl představit ještě v týmové stíhače a závodě s hromadným startem, úspěšnou kariéru.

"Nebyla to dobrá jízda, hodně jsem se nadřel," komentoval Kramer čas 6:17,04. Že by zaútočil na čtvrté zlato na pětce za sebou, už nečekal. "Bylo pro mě těžké vůbec se kvalifikovat," dodal loučící se velikán, jenž by rád v týmovém závodě zaokrouhlil svou olympijskou sbírku na deset medailí.

Rychlobruslařské soutěže na dlouhé dráze pokračují v pondělí závodem žen na 1500 metrů, česká hvězda Martina Sáblíková se po sobotním čtvrtém místu na 3000 metrů pokusí zaútočit na medaili na pětce ve čtvrtek.

Výsledky rychlobruslení na ZOH v Pekingu

Rychlobruslení:

Muži - 5000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 6:08,84, 2. Roest (Niz.) 6:09,31, 3. Engebraaten (Nor.) 6:09,88, 4. Trofimov (Rus.) 6:10,27, 5. Bergsma (Niz.) 6:13,18, 6. Rumjancev (Rus.) 6:15,02, 7. Swings (Belg.) 6:16,90, 8. Ghiotto (It.) 6:16,92, 9. Kramer (Niz.) 6:17,04, 10. Bloemen (Kan.) 6:19,11.