Rychlobruslařka Wüstová má třetí olympijské zlato na 1500 m, Zdráhalová byla 21.

Peking - Rychlobruslařka Ireen Wüstová má třetí olympijské zlato ze závodu na 1500 metrů. Po výhrách ve Vancouveru 2010 a Pchjongčchangu 2018 pětatřicetiletá Nizozemka zvítězila i v Pekingu a získala rekordní dvanáctou olympijskou medaili. České reprezentantce Nikole Zdráhalové se po neúspěchu na třech kilometrech nedařilo ani na její nejsilnější trati. Nenavázala na jedenácté místo z roku 2018 a skončila až jednadvacátá.

Wüstová, která na patnáctistovce sbírá olympijské cenné kovy nepřetržitě od Turína 2006, se ve dvanácté rozjížďce vybičovala ke skvělému výkonu a časem 1:53,28 překonala olympijský rekord. Nepředčila ji nakonec ani favorizovaná Japonka Miho Takagiová, která ztratila 44 setin. Bronzovou medaili získala další Nizozemka Antoinette de Jongová.

Wüstová je třetí rychlobruslařkou historie, která má tři olympijská zlata z jedné disciplíny. Před ní to dokázaly Američanka Bonnie Blairová na pětistovce v letech 1988 až 1994 a legendární Němka Claudia Pechsteinová na 5000 metrů od Lillehammeru 1994 po Salt Lake City 2002. Wüstová je první, která nejcennější medaile nezískala třikrát za sebou. V Soči 2014 byla druhá za krajankou Jorien ter Morsovou. K tomu má bronz z Turína 2006.

Spolu s triumfy na trati 3000 metrů z let 2006 a 2014 a dalším ve stíhacím závodě družstev rovněž ze Soči už je šestinásobnou olympijskou vítězkou. "Je to opravdu těžké popsat. Spousta emocí, zejména ty dobré. Ještě mi to nedochází. Je to bláznivé," řekla nizozemská hvězda.

Zdráhalová rozjela patnáctistovku rychle, ale pak zpomalovala a nakonec nestačila ani na polskou soupeřku ze své rozjížďky Natálii Czerwonkovou z Polska. Zařadila se průběžně až na sedmé místo, z něhož se propadla na začátek třetí desítky. Na vítězku výkonem 1:59,54 ztratila více než šest sekund. Pětadvacetiletá rychlobruslařka, která si po úvodním závodě na 3000 metrů stěžovala na nepohodu v tréninku, dopadla ještě o tři příčky hůř než na vytrvalecké trati.

"Jsem zklamaná, čekala jsem, že už to bude lepší, ale asi to potřebuje ještě čas a nebo nevím. Vůbec to nešlo, necítila jsem takovou svoji sílu, kterou většinou cítím. Nevím, jestli mi chybí i ta chuť do toho závodu," přemítala.

V Pekingu by se měla česká rychlobruslařská dvojka představit ještě třikrát. Měly by ji čekat ještě tratě 500 a 1000 metrů a závod s hromadným startem.

Rychlobruslení:

Ženy - 1500 m: 1. Wüstová (Niz.) 1:53,28, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:53,72, 3. De Jongová (Niz.) 1:54,82, 4. Satová (Jap.) 1:54,92, 5. Groenewoudová (Niz.) 1:54,97, 6. Lollobrigidaová (It.) 1:55,20, 7. Golubjevová (Rus.) 1:55,30, 8. N. Takagiová (Jap.) 1:55,34, 9. Lalenkovová (Rus.) 1:55,74, 10. Boweová (USA) 1:55,81, ...21. Zdráhalová (ČR) 1:59,54.