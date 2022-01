Rychlobruslařka Sáblíková se zranila a vynechá ME v Heerenveenu

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková si poranila nohu a tento týden se nepředstaví na mistrovství Evropy v Heerenveenu. Start trojnásobné olympijské vítězky na únorových hrách v Pekingu ale ohrožen není. Čtyřiatřicetiletá hvězda dlouhých tratí se na soustředění v Collalbu po pádu a nárazu do mantinelu pořezala bruslí na levém stehně.

"V zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna," popsala Sáblíková v tiskové zprávě nehodu, po které má na noze osm stehů.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tak vynechá evropský šampionát, což zvažovala i před zraněním. V Nizozemsku nebude startovat ani druhá česká olympionička Nikola Zdráhalová.