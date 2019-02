Inzell (Německo) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v německém Inzellu stala popáté v kariéře mistryní světa na 3000 metrů. Jednatřicetiletá česká hvězda dlouhých tratí, jež vzhledem k průběhu sezony nepatřila k hlavním favoritkám na vítězství, získala už 18. světové zlato v kariéře.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková startovala v poslední desáté rozjížďce a i na horším ledu překonala časem 3:58,911 v rekordu dráhy výkony všech soupeřek. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka porazila do té doby vedoucí Nizozemku Antoinette de Jongovou a rovnou půlsekundu, třetí Natalja Voroninová z Ruska měla už více než sekundový odstup.

"Ráda bych našla nějaká správná slova, co k závodu říct, ale jde to hrozně těžko. Když jsem viděla, že za časem je jednička, tak jsem tomu nechtěla uvěřit. Jak moc jsem si to užívala a jak moc velkou radost mám, teď ani nejde popsat," řekla po závodě staronová šampionka, jež byla na předchozím MS v Koreji v roce 2017 na 3000 metrů druhá.

Dnes se vyrovnala i s tím, že startovala v poslední rozjížďce a věděla, že potřebuje k úspěchu zajet čas pod hranicí čtyř minut. "To se pak jede těžko, protože jsou to strašně kvalitní časy. Na druhou stranu v tréninku jsem jezdila tak, že jsem věřila, že tu hranic můžu jet. Jasně, bála jsem se, jestli vůbec budu medaili mít, ale na druhou stranu jsem si věřila. A na ledě jsem měla super náladu," líčila s úsměvem Sáblíková, která na trojce získala na MS devátou medaili.

Neznervóznil ji ani pomalejší začátek. V úvodu zaostávala zejména za Voroninovou, která závod rozjela hodně rychle. "Pak jsem ale od Petra (Nováka - trenéra) slyšela, že jedu kola za 31,0, 31,1, 31,1, tak jsem si v hlavě spočítala, že by to mohlo být pod čtyři a hned se mi jelo lépe," řekla.

Rodačka z Nového Města na Moravě se vyrovnala i se změnami v rozlosování, které organizátoři v průběhu dne dělali. Nejprve se totiž odhlásila ze závodu Němka Claudia Pechsteinová a poté i Ida Njatunová z Norska. Chvilku to vypadalo, že spolu pojedou v rozjížďce nizozemské medailové aspirantky Ireen Wüstová a Carlijn Achtereekteová.

"Změny mi chodí přímo na telefon. Když mi píplo, že holky z Nizozemska jedou společně, tak jsem hned volala Petrovi, jestli si dělají srandu. Ale za půl hodiny přišla další změna. Tak jsem říkala, že to není možné," uvedla. Nakonec byla ráda, že žádná z favoritek se nemohla spolehnout na pomoc soupeřky a závod si každá odjela sama. "Každá jsme jely to, na co máme," řekla.

Sáblíková po nepříliš vydařeném vstupu do sezony vyladila ideálně formu na její vrchol. Před týdnem na Světovém poháru v Hamaru si právě na trojce připsala první vítězství v ročníku a dnes ho zopakovala v ještě silnější konkurenci. Pátým zlatem na 3000 m zároveň vyrovnala rekordní bilanci legendární Němky Gundy Niemannové-Stirnemannové.

Čtrnáctým titulem z MS na jednotlivých tratích si upevnila první místo v historických tabulkách. Osmnáctou zlatou medailí ze světových šampionátů se vyrovnala své věčné rivalce Ireen Wüstové z Nizozemska. Dvojnásobná olympijská vítězka z trojky skončila pátá se ztrátou dvou a půl sekundy na Sáblíkovou. Čtvrtá byla další Nizozemka, překvapivá olympijská šampionka na této trati z Pchjongčchangu Carlijn Achtereekteová.

Na devatenácté zlato, kterým by se v absolutním pořadí dotáhla na rekordmanku Niemannovou-Stirnemannovou, bude Sáblíková útočit v sobotním závodu na 5000 m. Trojnásobná nejlepší sportovkyně České republiky na své parádní trati vítězí na MS už od roku 2007 a může na pětce získat jubilejní desátý triumf.

V závodě mužů na 5000 m skončila vítězná série hvězdného Nizozemce Svena Kramera, jenž na této trati od roku 2007 zvítězil na všech osmi šampionátech, kterých se zúčastnil. Čtyřnásobný olympijský šampion dnes skončil třetí za krajanem Patrickem Roestem a vítězným Norem Sverrem Lundem Pedersenem, jenž se stal poprvé v kariéře mistrem světa v osobním maximu a rekordu dráhy 6:07,167.

Po Američanovi Chadu Hedrickovi je Lunde Pedersen teprve druhým rychlobruslařem z jiné země než Nizozemska, jenž na MS tuto druhou nejdelší mužskou trať ovládl.

Muži:

5000 m: 1. Lunde Pedersen (Nor.) 6:07,167, 2. Roest 6:11,700, 3. Kramer (oba Niz.) 6:12,531.

Sprint družstev: 1. Nizozemsko 1:19,053, 2. Korea 1:20,004, 3. Rusko 1:20,102.

Ženy:

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 3:58,911, 2. De Jongová (Niz.) 3:59,411, 3. Voroninová (Rus.) 3:59,992.

Sprint družstev: 1. Nizozemsko 1:26,289, 2. Kanada 1:27,215, 3. Rusko 1:27,262.