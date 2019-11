Rychlobruslařka Sáblíková byla nadšená z tréninku bez bolesti

Praha - Dvacetinásobná mistryně světa v rychlobruslení Martina Sáblíková si užívala letní přípravu bez bolesti. Na skvělou minulou sezonu, ve které získala tři světové tituly a třikrát překonala světový rekord, už trochu pozapomněla. O ambicích před tou následující znovu hovořila opatrně. Světový pohár začne za dva týdny v Minsku.

Trojnásobná olympijská vítězka říjnovými závody v Inzellu zahájila 22. sezonu. Dvaatřicetiletá královna dlouhých tratí vyhrála na trojce i na patnáctistovce. Závod na 3000 metrů zajela v čase 4:00,40 a dlouholetou rivalku Ireen Wüstovou, která skončila třetí, za sebou nechala téměř o deset sekund. "Ten čas mě samozřejmě naladil optimisticky, že ta příprava proběhla dobře," pochvalovala si na dnešní tiskové konferenci.

Od olympijské sezony se potýkala s různými zdravotními problémy a loni touto dobou vůbec nevěděla, co jí záda a koleno dovolí. Tentokrát je situace úplně jiná. "Byla to euforie, že jsem mohla přes léto jezdit na kole a nic mě nebolelo, že koleno v posilovně nebo na kolečkových bruslích bylo v pohodě. To byla taková ta pozitivní nálada a energie, kterou jsem si uchovávala," pochvalovala si.

Uzdravení už chvílemi ani nevěřila. "Nic mě nebolí. Je to neuvěřitelné, protože jsem si fakt před těmi dvěma roky myslela, že to je konečná, že kvůli tomu budu muset skončit," vzpomínala. Od loňska pravidelně zařazuje kompenzační cvičení a jakýkoli problém s fyzioterapeutem řeší hned v zárodku. Může kdykoli chodit na masáže.

Pár měsíců staré úspěchy zapadávají prachem, i když jí některé soupeřky dodatečně v Inzellu gratulovaly. "Já jsem si tam matně říkala, k čemu mi vlastně gratulujou. Jak to má člověk pár měsíců za sebou, tak už to nějak neregistruje," poznamenala Sáblíková.

Vyhrála mistrovství světa ve víceboji a na jednotlivých tratích triumfovala v závodech na 3000 i 5000 metrů. Dvakrát vylepšila světový rekord na trojce a zajela i nové historické maximum na pětce. Uznává, že to může jen těžko zopakovat. "To snad ani nejde. Vůbec si nedokážu představit, že by něco takového nastalo. Člověk neví, protože ta příprava proběhla dobře, ale ty časy, co se povedly zajet minulý rok, byly nad moje očekávání a nad očekávání asi kohokoliv na téhle planetě," přemítala.

Nedokáže odhadnout, jakou má před prvními velkými závody formu. "Při tom svěťáku záleží na rozlosování, na tom, v jaké je člověk psychické pohodě. Jak všichni ví, tak jsem ohromný nervák. I kdybych měla jakoukoliv formu, tak jsem schopná se znervóznit tak, že pak jedu špatně technicky. Na tomhle se asi nic nezměnilo," popisovala.

Tréninková skupina kouče Petra Nováka se rozrostla o řadu mladých závodníků. V týmu okolo Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové se připravuje kolem sedmnácti lidí. "Je to úplně něco jiného, než když je to o třech nebo čtyřech lidech," pochvalovala si Sáblíková. Je výrazně starší než všichni ostatní. "Já si tak nějak mezi nimi nepřijdu. Oni jsou takoví puberťáci, a když s nimi trávíte čas, tak vás to nutí přemýšlet úplně stejně," dodala.